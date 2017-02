Bussene i Trondheim stod i tre timer

Sjåførene streiket for retten til spisepause inne i felles arealer, og ikke ute i hvilebuene på endeholdeplassene.

– Dette dreier seg om framtida for yrket vårt i byen, sier leder Ole Roger Berg i fagforbundet buss- og sporveisarbeidernes forening.

– Det handler om retten til å ha et sosialt liv på jobb, å kunne avvikle spisepausene sammen med kollegaene våre. Vi har et felles spiserom i Midtbyen. Dersom vi mister den muligheten, risikerer vi å bli sittende på hvilebuene rundt om og spise matpakka alene, eller sammen med toppen to, tre andre. Vi kan ikke bare gå over gangen og prate med kollegaene våre slik som på andre arbeidsplasser. Vi sitter alene hele dagen, sier han.

Det er nye kriterierer i forbindelse med et anbud, som skal være innlevert 30. mars, som kan stikke kjepper i lunsjhjulene for bussjåførene.

Bussjåførene i Trondheim er ute i politisk streik. Foto: Morten Andersen / NRK

– Til tross for at fylkestinget har lagt inn føringer, har ikke AtB fulgt opp dette i anbudspapirene. Vi måtte ta grep nå før det blir for sent, vinduet stenges 30. mars, sier Berg.

Den politiske streiken ble lagt til skoleferien og tidsrommet 10.00 til 13.00 for å ramme færrest mulig passasjerer. Streikevarselet gjaldt alle byrutene i Trondheim og sjåfører som kjører disse.

Rettet mot fylkeskommunen

– Det må i tidsrommet forventes innstilte avganger og redusert kapasitet i kollektivtilbudet i Trondheim, og vi oppfordrer alle reisende til å beregne ekstra god tid denne dagen. Vi minner om at reisegarantien ikke gjelder i forbindelse med streik og eventuelle følger av dette. Vi beklager de ulempene dette medfører for kundene våre, het det på AtB sine hjemmesider.

Den politiske streiken var rettet mot Sør-Trøndelag fylkeskommune som ansvarlig for kollektivtrafikken i Sør Trøndelag. Informasjonssjef Grete Opsal i AtB ville før helgen ikke kommentere streikevarselet, og viste til at det er Sør-Trøndelag fylke som har gitt dem mandatet.

