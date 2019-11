Tord Talmo var passasjer på rute 3 og vitne til at bussen flere ganger på turen rundt i Trondheim sentrum kjørte med åpne dører. Etterhvet ble det svært kaldt i bussen.

Småskremt

– Jeg ble litt småskremt. En eldre kar hadde ikke sitteplass og klamret seg fast stående like ved den åpne utgangsdøra. Hvordan er det mulig for en sjåfør å fortsette bussturen med åpne dører?, spør Talmo.

Dørene åpnet og lukket seg flere ganger i løpet av bussturen. Til tross for flere beskjeder fra passasjerne fortsatte bussjåføren turen rundt i Trondheim sentrum.

Tord Talmo var passasjer på rute 3 og etterlyser en sperre som hindrer bussen i å kjøre videre når dørene ukontrollert går opp. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Skremmende

Tord Talmo la ut videoen på Snapchat og politiet er skremt over det de ser.

– Dette er skremmende bilder og veldig farlig. Bussjåføren burde ha stoppet umiddelbart. Det sier UP-sjef i Trøndelag Anders Sjøtrø.

Han sier at politiet trolig ville ha beslaglagt bussjåførens førerkort hadde de sett dette.

– Jeg stusser veldig over at det ikke er en sperre i bussen som hindrer den i å kjøre videre når sånne ting skjer, sier passasjer Tord Talmo.

UP-sjef Anders Sjøtrø mener bussjåføren handlet uforsvarlig. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Beklager teknisk feil

– Bussen har ei sperre - ei dørbremse - som skal hindre at bussen kjører videre når dørene går opp. Leverandøren av bussen sjekker nå hvorfor denne sperra ikke virket denne gangen, sier regionsjef Jon Karstein Frantzen i Tide. De kjører for AtB i Trondheim og beklager at transportselskapet kommer i et dårlig lys som følge av dette.

– Vi tar dette på det største alvor og har tatt bussen ut av trafikk.

Tide-sjåføren blir også fulgt opp, men Frantzen sier dette er en personalsak som han ikke ønsker å uttale seg om.

– Vi har klare prosedyrer som gjelder når sånne ting skjer. Da skal sjåføren stoppe. Det er ikke noe å lure på. Sikkerheten er viktigere enn å holde ruta, sier Frantzen.