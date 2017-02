Bryggerinæringen beskytter varemerkene

– Austmann har valgt å beskytte våre viktigste varemerker, fordi det er disse merkevarene vi lever av, sier en av grunnleggerne av Austmann Bryggeri, Thomas Sjue.

Bedriften ble startet opp av tre personer i 2013 og har vokst til elleve ansatte.

I 2016 var det rekordhøye 4265 søknader fra næringslivet som ville registrere varemerker, skriver Innomag. Og aller flest søkere var det fra bryggerinæringen.

– Jeg tror denne eksplosjonen av antall søknader er et symptom på en bransje i sterk endring, sier Sjue.

Alkoholprodusenter er opptatt av å beskytte sine varemerker. Foto: Siri Flatlandsmo / NRK

– Store, kapitalsterke aktører

Sjue forteller at bransjen, som i stor grad ble startet av «glade amatører», har endret seg de siste årene.

– Nå er det store, kapitalsterke aktører som har gått inn i markedet, fordi det har blitt et ganske verdifullt marked. Det tiltrekker seg selvfølgelig forretningsmennesker, sier Sjue.

– De går inn med en mer forretningsmessig tilnærming, og sikrer seg på alle bauer og kanter fra første øyeblikk. De har en langt mer fremoverlent konkurranseholdning, enn det som har vært bransjekulturen tidligere.

Austmann Bryggeri leverer øl over hele Norge og til syv andre land.

– Merkevaren er på en måte drivstoffet til vår rakett, og det må vi ta vare på. Hvis ikke går det dårlig, sier Sjue.

Synliggjør verdien

– De siste fem årene har antallet varemerker fra norske søkere økt med hele 26 prosent. I bryggeribransjen har antall søknader økt med rundt 150 prosent.

Det opplyser avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret til NRK.

– Vi hadde rundt 200 søknader om varemerker for øl fra bryggeribransjen i 2011. I fjor endte tallet på rundt 500 slike søknader, sier han.

Den kraftige økningen i bruken av varemerkeregistrering i bryggeribransjen kan skyldes flere ting. Boldvik tror det med å passe på verdiene sine, er den viktigste årsaken.

– En varemerkeregistrering er viktig for å synliggjøre verdien til bedriften, for eksempel hvis man skal på børs eller skaffe finansiering fra investorer. For en bransje i vekst og med økt konkurranse, er det dessuten viktig med enerett til ølmerker og navn for å unngå nærgående etterlikninger, sier Boldvik.