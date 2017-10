Brusaken utsettes

Fylkesrådet har bestemt å utsette avgjørelsen om hvem som skal få bygge Beistad bru. Saken skal behandles i fylkestinget fordi den kan skape presedens i lignende saker i Trøndelag fylkeskommune. I forrige uke foreslo fylkesrådet å utelukke den det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group, til tross for at de har gitt det klart billigste tilbudet i anbudskonkurransen.