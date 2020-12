– Jeg synes det er en fantastisk plass, sier varaordfører i Verdal, Anne Grete Valbekmo (Sp) til NRK.

De 12 tomtene på Lysthaugen i Ness-grenda i Verdal i Trøndelag ligger idyllisk til på en høyde med god utsikt.

– Tenk deg å sitte her i stua di og se utover denne flotte bygda. Snur du deg er det bare å ta på skoene og gå en tur, påpeker varaordføreren.

Potensielle boligbyggere er tydeligvis ikke enige.

Prisreduksjon hjalp ikke

Det var i 2016 politikerne i Verdal vedtok å satse 9,4 millioner kroner på opparbeidelse av det nye boligfeltet. Grunnet vanskelige grunnforhold ble totalkostnaden 10,4 millioner, ifølge kommunen.

Verdal kommune la ut tomtene for salg for tre år siden. Da var prisen 700.000 kroner for ei tomt på ett mål. Nå er prisen satt ned til 500.000 kroner. Det har ikke hjulpet.

– Det har vært liten etterspørsel etter tomtene, bekrefter avdelingsleder hos Eiendomsmegler 1 i Verdal, Odd Bremnes.

Han mener prisen på tomtene er helt feil.

– Jeg mener prisen må ned enda noen hundre tusen for at folk vil vurdere å kjøpe tomt her. Årsaken er at det blir for stor forskjell på det du må betale for hele pakken når du bygger hus, og det som er verdien når du er ferdig, sier eiendomsmegleren.

Kommunen har klart å selge tomter i andre boligfelt i Verdal de siste årene, da med lavere tomtepris.

Spørsmålet er om lavere tomtepris er nok for å få fart på salget i Lysthaugen.

Tror kommunen har satset feil

Are Oust er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen. Han mener det generelt er vanskelig å få solgt boligtomter utenfor sentrum i en kommune som Verdal.

– Demografien spiller inn her. I Verdal som i så mange andre kommuner vil det bli en stadig eldre befolkning de neste 30 årene. Dermed blir det færre barnefamilier som vil ønske å bygge enebolig utenfor sentrum, sier Oust til NRK.

Han tror kommunene heller må satse på sentrumsnære boliger til den stadig voksende eldre befolkningen. Disse vil typisk ha boliger med alle rom på ett plan, og med nærhet til sentrum.

– Det koster fort en fire-fem millioner kroner å bygge et hus, uansett hvor det ligger. Da spiller det ikke så stor rolle hvor mye du må betale for tomta. Når du først skal bruke så mye penger på en bolig, blir det fort at du ser etter beliggenheten først og fremst, fastslår Oust.

Halvparten av prisen på nye boliger

Gjennomsnittsprisene for brukte boliger kontra det som det koster å bygge nytt, varierer rundt om i landet (se tabellen under). I Trøndelag totalt sett ligger bruktprisen i snitt på 62,9 prosent av nyboligprisen.

Verdal ligger i tidligere Nord-Trøndelag og her er bruktprisen enda litt lavere: Bare rundt halvparten av gjennomsnittsprisen for nye boliger, opplyser direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite, til NRK.

– Utenfor de største byene er prisene på brukte boliger mye lavere enn prisen for en ny bolig. Det gjør at du etter hvert som boligen din går fra ny til gammel, kan oppleve et prisfall.

Det er et stort gap mellom byggekostnad og salgsverdi i mange kommuner.

– Det er i flertallet av trønderske kommuner mye dyrere å bygge nytt, enn å kjøpe brukt. Samtidig får du det du ønsker, og skal du bo der lenge betyr ikke verdiutviklingen på boligen så mye, så fremt du har nok sikkerhet eller egenkapital til å få lån til å bygge, mener Reite.

– Ofte bedre alternativ å kjøpe brukt

Det viktige for en kommune er å legge til rette for bygging på de beste og mest attraktive tomtene, ifølge økonomen.

– For mange barnefamilier er det ofte et bedre alternativ å kjøpe en mer sentrumsnær bruktbolig enn å bygge nytt et stykke unna.

Oust er redd for at Verdal kommune aldri får igjen millionene de investerte i boligfeltet.

Snarere har tomtene i Lysthaugen kanskje blitt mindre attraktive for barnefamilier de siste årene: Samtidig som kommunen la boligtomtene i Ness-grenda ut for salg, ble den nærmeste skolen lagt ned. Det lokale idrettslaget har også kuttet driften og solgt klubbhuset sitt.

Varaordføreren fra Senterpartiet skjønner at timingen for skolenedleggelse var dårlig. Hun har likevel ikke gitt opp håpet om å få solgt tomter i Ness-grenda.

– Det er mulig det ble et litt negativt fokus på denne plassen, men det må det gå an å snu. Det er bare ti minutter til skole, idrettsanlegg og en flott aktivitetspark, sier en optimistisk Valbekmo.