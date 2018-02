Bruker utseendet for å belyse angstlidelse

Da Marte var tre år fikk hun diagnosen "selektiv mutisme" som er en sosial angstlidelse hvor man har taleevne og snakker som alle andre, men ikke klarer å prate i visse situasjoner som på skolen eller i barnehagen.

Marte fikk ikke hjelp som liten, nå vil hun bruke Miss Norway-konkurransen til å nå ut til andre i samme situasjon. Hun er ett av 5 000 norske barn som sliter med angstlidelsen. Mange av dem er uten diagnose i årevis fordi mutismen deres lett tolkes som sjenanse.

– Jeg var stille i oppveksten, men det var ikke mye hjelp å få, da kunnskap om denne angstlidelsen var liten. Dessverre er det også tilfellet i dag, noe jeg ønsker å gjøre noe med. Det er få som har hørt om denne diagnosen, til tross for at det berører mange barn og unge, fortsetter hun.

– Lærere må bli opplyst

Da Marte gikk i barnehagen merket moren at noe var galt, men ingen skjønte hva. Nå ønsker 21 åringen at lærere skal bli opplyst om angstlidelsen så færre havner i samme situasjon som henne.

– Det føles veldig spennende å bli med på noe så stort, jeg håper at folk forstår hvorfor jeg gjør dette, sier Marte. Foto: TAWNY HORTON

– Jeg var en sprudlende og glad person hjemme, men i barnehagen var jeg stille og innelukket. Mamma fikk en telefon fra barnehagen om at jeg ikke pratet, da skjønte hun at noe var noe galt.

Moren til Marte undersøkte og fant ut om lidelsen, de prøvde deretter å få hjelp, uten hell. Da lærere på skolen fikk høre om lidelsen ble det bare verre.

– Lærerne taklet tausheten min på helt feil måte. Jeg ble tvunget til å snakke høyt i klassen, noe som er det verste man kan gjøre fordi man føler seg mer utrygg. Jeg håper at lærere kan få mer kunnskap om lidelsen og at noen leser dette og kanskje husker ordet "selektiv mutisme" i fremtiden, sier hun.

Rebelsk mot angsten

Heidi Bjørnerem har jobbet både innen barne og ungdomspsykiatrien, og voksenpsykiatrien. Foto: privat

Spesialist i barne, ungdom- og voksepsykiatri, Heidi Bjørnerem synes det er positivt at unge mennesker som Marte snakker høyt om temaer som angst.

– Jeg synes det er bra at Marte setter lys på et viktig tema fordi det kan inspirere andre, sier Bjørnerem.

– Det er viktig at folk flest får innsyn i lidelsen, men den viktigste målgruppen er de som selv sliter. De kan se at Marte har gitt litt fingeren til angsten, og kanskje bli inspirert selv, fortsetter hun.

Kontakter folk i samme situasjon

– Er man heldig å vinne Miss Norway kan man nå ut til flere millioner med temaet man velger, men jeg håper i det minste å nå ut til noen, akkurat nå, sier Marte.

Marte flyttet til Athen etter videregående, først da ble hun kvitt angstlidelsen. Foto: Privat

Semifinalisten har kontakt med både unge og voksne som sliter med selektiv mutisme rundt om i hele verden.

– Det er mange triste historier, og man trenger mer håp. Jeg synes det er veldig viktig å bruke deltagelsen min i konkurransen til å kunne sette mer lys på dette og gi mennesker mer hjelp og håp, sier hun.

– Jeg har snakket med ei dame på nesten 40 år som fremdeles sliter med selektiv mutisme. Som barn ble hun straffet på skolen og hjemme fordi hun var stille. Hun og flere har takket meg for at jeg ønsker å belyse temaet slik at folk blir mer bevisst i skolen og hjemme, fortsetter hun.

