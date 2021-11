Kunnskap er mer tilgjengelig enn noen gang. Et enkelt søk via Google kan gi oss svaret på det aller meste.

Men dette kan få oss til å tro vi er smartere enn vi faktisk er, viser ny forskning.

Folk som ofte bruker søkemotorer, har en tendens til å glemme at de har funnet svarene via internett. De tror heller kunnskapen kommer fra egen hukommelse, forteller professor Adrian Ward.

– Denne studien viser at folk sliter med å vite hvor egen hukommelse slutter og hvor internett starter, sier han til nettstedet medium.com.

Adrian Ward er ansatt ved universitetet i Texas og har ledet studien. Foto: University of Texas

«Googlere» hadde størst selvtillit

I selve undersøkelsen deltok nærmere 2000 personer. Her ble de testet i ulike forsøk knyttet til generell kunnskap.

Deltagerne ble delt inn i ulike grupper hvor de måtte besvare spørsmål med eller uten hjelpemidler. I tillegg måtte de svare på ulike spørsmål i troen på egne ferdigheter.

Gjennomgående viste resultatene at folk som fikk benytte seg av Google i eksperimentene, hadde bedre tro på seg selv og på eget minne. Google-søkerne tippet også at de fikk flest korrekte svar uten bruk av hjelpemidler i testene. Dette viste seg å ikke stemme med virkeligheten.

Resultatene tyder på at deltakernes tillit til egne evner var knyttet til hvor mye de googlet, forklarer Ward.

Et annet poeng var også at deltakerne noen ganger ignorerte at de hadde brukt hjelpemidler for å svare på spørsmålene.

– Det var tydelig at noen av dem rett og slett glemte at de googlet seg fram til svaret, sier den amerikanske forskeren.

Google-studien i grove trekk Ekspandér faktaboks Studien består av åtte eksperimenter som viser at når folk googler etter informasjon på internett, klarer de ikke å skille nøyaktig mellom kunnskapen som er lagret internt – i deres egne minner – og kunnskap lagret eksternt – på internett.

I forhold til de som kun bruker sin egen kunnskap, er folk som bruker Google til å svare på generelle kunnskapsspørsmål ikke bare mer trygge på sin evne til å få tilgang til ekstern informasjon; de er også mer trygge på sin egen evne til å tenke og huske.

De samme deltagerne mener også at de har bedre kunnskap enn andre, selv uten hjelp fra internett. Dette viser seg å ikke være riktig. Feiloppfatningen indikerer at de tror de vet mer enn de faktisk gjør, forklarer studien – og søkemotorer som Google får skylden.

Både farer og fordeler

Selv om mennesker lenge har stolt på bøker og eksterne kilder for kunnskap, har internett gjort det vanskeligere å skille mellom interne tanker og ekstern informasjon.

Et googlesøk kan føles som å søke i eget minne. Det kan få folk til å forveksle informasjon funnet på nettet med kunnskap de allerede har, forklarer Ward.

Ved Berg skole i Trondheim prøver de å ha et bevisst forhold til søkemotorer på nett. Rektor Michael Johnsen, mener det er både farer og fordeler med å ha såpass mye informasjon tilgjengelig.

– Jobben vår er å lære elevene å vurdere informasjonen de finner, ikke bare gå for det første og beste. Det handler litt om deres egen dannelse – det å kunne gjøre seg opp egne meninger. Derfor er det viktig med dialog rundt informasjonen de finner, sier han til NRK.

Det å lære elevene kritisk tenkning er noe norske skoler er pålagt gjennom læreplanene.

– Det er en balanse mellom å bruke verktøyene man har og det å tenke kritisk. Man må vurdere framgangsmåten, sier Johnsen.

Rektor ved Berg skole i Trondheim, Michael Johnsen, sier de har mye fokus på å lære elevene å vurdere kildene de finner på internett. Foto: Privat

En advarsel

Den amerikanske forskeren mener funnene i studien bør sees som en slags advarsel.

– I en verden hvor det å søke opp ting på nett går raskere enn å bruke eget hode, vet vi ironisk nok mindre enn vi tror. Dersom vi bruker kunnskap vi egentlig ikke har, til og for eksempel ta viktige avgjørelser, kan det få alvorlige konsekvenser.

Ward tror også funnene kan ha betydning med tanke på utdanning i framtiden.

Det kan være studenter bruker mindre tid på å tilegne seg kunnskap dersom de allerede føler seg kunnskapsrike.

Selv sier forskeren at han har brukt mindre tid på søkemotorer etter studien ble ferdig. Nå tester han heller sin egen hukommelse.