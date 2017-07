Bruk av solfangere skyter fart

En solfanger er en innretning på taket eller veggen som utnytter varmen fra sola til å produsere varmt vann.

– Dette er ren og gratis energi, sier driftsansvarlig i eiendomsservice i Malvik kommune, Ketil Melum.

Kommunen har nemlig installert solfangere ved Vikhammer helsetun.

– Det er bare investeringen og service, så får du gratis energi, sier Melum.

– Mer kostnadseffektivt

Det statlige selskapet Enova har gitt støtte til rundt 360 solcelleanlegg og nesten 200 anlegg for solfangere siden 2015. Enova mener solfangere er mest kostnadseffektiv, dersom det er varmtvann man vil ha.

– Det står at ei plate leverer 1,55 kilowatt, og vi har 21 plater, sier Ketil Melum. Foto: Magnar Brandset / NRK

– Vi tror på et økt volum på solenergi. Det gjelder både solceller og solfangere, forteller Tor Brekke som er seniorrådgiver i Enova.

– Dersom det er varmt vann du skal ha så er det mer kostnadseffektivt å ha solfangere i stede for solceller, legger han til.

Den oppvarmede vesken fra solfangerne går i rør ned til en sentral. Der blir den brukt til oppvarming av vann til vannbåren varme.

Solenergi Foto: www.colourbox.com Ekspandér faktaboks sollys treffer en solcelle og genererer energi.

sollys treffer en absorberende overflate, solfanger, og varmen bæres bort av en krets med væske. I Norge har Solarnor vært pionerer i dette arbeidet og selskapet har utviklet teknologier knyttet til polymerer og vann.

sollys treffer overflaten på solseilet til et romfartøy, og konverteres direkte til kraft som skyver romfartøyet.

sollys treffer et speil eller en fiberoptisk kabel, som igjen leder lyset inn i en bygning.

ENOVA skriver på sine nettsider at du kan få inntil 15.000 kroner i støtte når du installerer et solfangeranlegg. Og at startprisen på installasjon av et anlegg for varmtvann koster fra 30.000 kroner og oppover. Og ønsker du et anlegg for både varmtvann og romoppvarming må du betale fra 60.000 kroner og oppover.

Får både strøm og varmt vann fra sola

Rune Hedegart i Inderøy er en av dem som har tatt i bruk både solceller og solfangere.

– Når det først er sol så må vi bruke den. For oss er det ekstra bra med sol, sier Hedegart.

Han har både solceller og solfangere på taket, og på den måten får ha både strøm og varmt vann fra sola.

Ved Vikhammer helsetun kommer mye av energien fra sola.

