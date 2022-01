Brøytebilsjåførene kjører med hjertet i halsen

Denne videoen viser et tilfeldig opptak over seks timer, fra kameraet til en brøytebilsjåfør.

I løpet av nattvakten til brøytebilsjåføren opplevde han en rekke forbikjøringer.

– Dumdristige og uforsvarlige, sier trafikkforsker Dagfinn Moe ved Sintef, om innholdet i videoen.

Havnet i grøfta

Nesten hver vakt opplever brøytebilsjåførene John Martin Engesmo og Hans Ivar Granmo risikable forbikjøringer.

De forteller at dette er det største problemet med å jobben.

– Det skjer daglig, sier Granmo.

STYGGE FORBIKJØRINGER: Ifølge Hans Ivar Granmo opplever han stygge forbikjøringer nesten hver dag. Foto: Morten Karlsen / NRK

Sist vakt opplevde han en stygg forbikjøring da det var mye snø på veien.

En lastebilsjåfør kjørte forbi Granmo, fortsatte noen kilometer og havnet deretter i grøfta, forteller han.

– Det skal ikke være sånn. De må ta det med ro, sier Granmo.

Utålmodige trafikanter

Engesmo forteller at han ofte opplever forbikjøringer i svinger, tunneler og over dobbel sperrelinje.

Jeg får hjertet i halsen John Martin Engesmo

Brøytebilsjåføren får panikk når en bil kommer i motgående kjøreretning, og han ser at bilen bak planlegger en forbikjøring.

Han tror mange er stressede i trafikken og vil komme seg hjem så fort som mulig.

FÅR PANIKK: John Martin Engesmo forteller han får panikk når bilister bak han planlegger en farlig forbikjøring. Foto: Morten Karlsen / NRK

Problemet er at fartsgrensen for en brøytebil er 40 km/t. Høyere hastighet fører til dårligere brøyting.

Engesmo mener det er lite han kan gjøre for å forhindre de farlige forbikjøringene, bortsett fra å stoppe ofte og slippe forbi bilister.

– Men da får jeg ikke brøytet mye vei heller, sier han.

Hodeløs kjøring

– Det er helt uholdbart at vi skal være vitne til så hodeløs kjøring som det rapporteres om.

Det sier Roar Melum er regionsjef i Norsk Lastebil Forbund Trøndelag.

PLANLEGG: Roar Melum mener trafikanter må planlegge kjøreturen bedre for å unngå å bli stresset og utålmodig bak brøytebilen. Foto: Morten Karlsen / NRK

Regionsjefen sier at han dessverre altfor ofte får høre om livsfarlige forbikjøringer.

Han mener andre sjåfører må respektere brøytebilsjåførene, da de faktisk jobber for å lage det trygt og fremkommelig på veiene.

Sett av mer tid

Melum er både leder for brøytebilsjåfører og lastebilsjåførene som noen ganger utfører stygge forbikjøringer på førstnevnte.

– Vi jobber for å minne alle våre medlemsbedrifter om at dette er viktig for oss og vi må respektere det, fordi vi er kollegaer rundt det samme bord, sier han.

Regionsjefen mener det ikke er en god nok unnskyldning at yrkessjåfører ofte har det travelt for å komme frem med leveranser.

– Vi vet det er vinter, meldt nedbør og glatte veier, og da må vi legge inn det i planleggingen, sier han.

Økt risiko for ulykker

Trafikkforsker Dagfinn Moe mener farlige forbikjøringer hindrer brøytebilsjåførene i å utføre jobben deres.

– Om andre forstyrrer dem med dristige forbikjøringer, øker det risikoen for mulige ulykker. Det er uakseptabelt og man skal vente til de slipper deg forbi, sier trafikkforskeren.

Risikoen øker fordi brøytebilsjåførene blir forstyrret. Dagfinn Moe

Trafikkforskeren mener mange trafikanter mangler generell høflighet ovenfor den jobben brøytebilsjåførene gjør.

– Ha respekt for at de gjør en krevende jobb. Her skal man bare si tusen takk for at de hjelper oss, avslutter Moe.