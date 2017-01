Brøt likestillingsloven

Likestillingsombudet slår fast at Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) brøt likestillingsloven da en kvinnelig brannkonstabel ble befølt under en fagtur. De mener TBRT hadde for dårlige rutiner for å forhindre seksuell trakassering, skriver adressa.no.