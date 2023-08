Det var under ei rutineøvelse at dykkere i brannvesenet i Trondheim gjorde funn av en død person under vann.

Vedkommende ble funnet på 21 meters dyp, ifølge operatør Steffen Leganger.

– Våre dykkere har så og så mange dykk i løpet av et år, så dette var en rutineøvelse. Det var helt tilfeldig at funnet ble gjort, sier han til NRK.

Øvelsen foregikk ved Kjerringberget i Korsvika, ikke langt fra Trondheim sentrum.

Politiet skriver på Twitter at saken blir behandlet som et mistenkelig dødsfall, da de ikke vet årsaken.

Til NRK forteller operasjonslederen at de foreløpig har lite detaljer om funnet. Hun sier videre at det vil bli naturlig å sjekke funnet opp mot savnede personer i området.

Men at det nå fokuseres på å få levningene i land.

– Personen ligger fremdeles under vann, og det er mye avklaringer som skal på plass før vedkommende kan hentes opp, sier Steffen Leganger.

Krimteknikere er på stedet.