Brannutrykning Heim

Nødetatene rykker ut etter melding om brann i våningshus i Valsøyfjord. Ingen personer eller dyr inne i bygget.

Like etter klokka 10 bekrefter brannvesenet at huset er overtent og at arbeidet med å slukke brannen har starta.

Det er lite vind i området og brannvesenet har starta med nedkjøling av øvrige bygg på gården.

To personer bor på gården. En får helsesjekk av ambulansepersonell etter å ha pusta inn røyk.