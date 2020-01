Brannfolk på norske flyplasser er ikke i stand til å slokke bygningsbranner

Rune Hamnes har i mange år vært ansvarlig for utdanninga av Avinor sine folk innen brann og redning. Han er svært bekymra over situasjonen.

– Vi har ikke den kompetansen vi skal ha og øver ikke på branner i bygninger slik vi så i Stavanger tirsdag. Vi øver kun på det som har med brann opp mot fly, sier Hamnes til NRK.

Hamnes er nestleder i Delta Luftfart som organiserer svært mange av brann- og redningsfolka på flyplassene rundt om i landet.

Han mener rett og slett at brann- og redningsfolka ved nærmest alle flyplasser i Norge ikke er godt nok rusta til å håndtere branner som den i parkeringshuset på Sola lufthavn ved Stavanger.

SVÆRT BEKYMRET: Tillitsvalgt Rune Hamnes i Delta Luftfart. Foto: Privat

Mangler røykdykkerkurs

Han begrunner det blant annet med at de ikke lenger har røykdykkerkurs. Det er det i dag bare brannfolka på Gardermoen som har.

– Vi har ikke lenger utdanning som røykdykkere og kan ikke gå inn i en bygning med røyk for å slokke. Dermed må vi vente til det kommunale brannvesenet kommer, forklarer Hamnes.

Han er nå teamleder ved brann og redning ved Evenes flyplass. Der vil det ifølge Hamnes ta cirka 30 minutter før det lokale brannvesenet er på plass. Brannfolka på flyplassen kan være klare til slokking på under ett minutt.

KREVER Å FÅ RØYKDYKKERKURS: Tillitsvalgt Rune Hamnes i Delta Luftfart krever at det må øves mer, og at brannfolka på flyplassene får røykdykkerkurs. Foto: Rune Hamnes

Avinor: Dette er et kommunalt ansvar

I en e-post til NRK forklarer Avinor at deres brannberedskap er etablert for å håndtere risikoen i forbindelse med luftfartshendelser – slik som slokking av brann i et luftfartøy.

«Våre mannskaper er opplært, utstyrt og trent i henhold til det felleseuropeiske regelverket for dette (EASA 139/2014). Det er kommunalt brannvesen som har ansvar for å slokke brann i alle bygninger i kommunen, også de på flyplassene», skriver Avinor.

Når det gjelder krav til røykdykking, er dette en praksis som ble endret i forbindelse med det nevnte EASA-regelverket. I e-posten forklarer Avinor at de har et godt samarbeid med kommunalt brannvesen som bistår med utstyr og personell innenfor det de har kapasitet til.

«Det ble altså gjort om for å harmonisere regelverket nasjonalt med internasjonalt regelverk», skriver Avinor som forklarer at dette er noe de her blitt pålagt av Luftfartstilsynet.

STOR INNSATS: Brannmannskapene fikk en usedvanlig vanskelig jobb utover kvelden og natten. Foto: Erik Waage / NRK

Tar saken til Luftfartstilsynet

Hamnes sier nå at de vil ta opp dette på nytt, denne gangen i et møte med Luftfartstilsynet nå i januar.

– Tidsaspektet er utrolig viktig. Dess tidligere man kommer i gang med slokking, jo større er sjansen for å få et lykkelig utfall av hendelsen, sier nestlederen i Delta Luftfart, Rune Hamnes.

Han forteller at de har tatt opp dette med Avinor flere ganger og bedt dem sørge for at det er røykdykkerkompetanse hos brannfolka ved flyplassene i Norge. Dette er altså noe de har hatt før, men som nytt regelverk tok fra dem.