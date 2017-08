– Jeg har hørt mange historier der Bjørnis har skapt trygghet, sier kommunikasjonssjef i Norsk brannvernforening, Håvard Kleppe.

Historien om Bjørnis startet i Trondheim, da brannvesenet så behov for å ha et hjelpemiddel i kontakt med barn som var utsatt for branner og andre ulykker.

Det førte til opprettelsen av Bjørnis, en trøstebamse som brannmannskaper kan ha med seg i bilene sine på oppdrag. Senere ble konseptet utvidet med blant annet undervisningsmateriell i barnehager, og flere brannvesen har brukt Bjørnis i sitt brannforebyggende arbeid.

Fra før av finnes det fem Bjørnis-kostymer rundt om i landet ifølge adressa.no, og nå skal enda flere få muligheten til å oppleve bamsemaskoten på nært hold.

Les også: Bjørnis letter traumene etter ulykker

Samles for første og siste gang

Prosjektet er nemlig valgt av Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon som ny nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen har gjort det mulig å skaffe 15 nye brannmaskoter, og disse skal fordeles på brannvesen rundt om i hele landet.

Tirsdag 22. august vil bamsene være samlet på Prinsen kino i Trondheim, for første og siste gang, ifølge Kleppe.

Robin hørte brannalarmen, sjekket hvor det brant og varsla brannvesenet. Etterpå fikk han en trøstebamse. Foto: privat

– Der skal hver maskot trekke en lapp som forteller hvilken brannstasjon de skal til. Deretter skal bamsene ta flybussen til Værnes, gå gjennom sikkerhetskontrollen og transporteres ut til sine respektive destinasjonssteder, forteller han.

Les også: Brannvesenet frykter flere omfattende boligbranner

– Tviholdt på bamsen han hadde fått

En av dem som har fått trøst av Bjørnis er Robin. Han var alene hjemme i boligen til familien Samset Elvebakk i Trondheim, da brannalarmen gikk på et soverom tidlig i august.

Der hadde det begynt å brenne, og Robin sjekket hvor det brant og varslet brannvesenet.

– Robin gjorde alt riktig, sier Richard Heimen, som er lederen av prosjektet med Bjørnis.

Robin fikk en trøstebamse etter brannen, forteller mor Marit Cecilie Samset.

– Etterpå ble han skjelven. Han tviholdt bamsen han hadde fått. Det var tydelig at den gav trøst. Brannvesenet lurte på om Robin ville bli brannmann. Han har det oppe til vurdering, forteller en letta mor.