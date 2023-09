– Bonden fikk slukka flammene før vi kom til stedet. Vi har nå kommet fram og tar en kontroll. Det vil si at vi måler litt temperaturer og lufter ut litt, sier Eivind Schjødte ved 110-sentralen.

Det var synlige flammer da gårdbrukeren ringte brannvesenet og fortalte om brannen i driftsbygningen. Det sto 60 griser inne i bygget.

Det ble tidlig meldt at det ikke var noen fare for folk og for at brannen skulle spre seg.

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på hvordan det går med grisene. Det får bli opp til griseeier og en veterinær å vurdere det, sier Schjødte.