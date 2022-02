Brage (2) er alpinstjerne på TikTok

Det er tidlig morgen på Byåsen i Trondheim. To år gamle Brage Væge Askelund står mellom beina til pappa Jostein Væge – på et snøbrett.

De suser ned bakken ved huset lett som en plett. For dette er langt fra det mest utfordrende toåringen har vært med på.

Brage er nemlig en dreven alpinist, og pappas videoer av ham på Instagram og TikTok har begeistret et internasjonalt publikum.

Videoen fra første gang han sto på ski, har nå nesten 3 millioner sidevisninger.

Brage (2) går viralt på TikTok Du trenger javascript for å se video.

Begynte med å gå med slalåmsko inne

Brage fremviser etter hvert en imponerende god balanse, noe som skyldes at han har kjørt mye i ulendt terreng. Han går også på langrennsski.

Så lenge barna kan stå og gå, kan de også gå på ski, er farens påstand.

Brage var altså bare litt over ett år, da faren tok ham med på ski for første gang. Men Jostein avviser at han er noen «superskipappa».

– Jeg driver ikke med noe ekstremt. Jeg gjør bare det vi alle kan gjøre. Det handler om å komme seg ut.

Josteins beste tips er bare å begynne, gjerne ved å la barna gå med slalåmsko inne. Etter det, kan man fortsette på en snøskavl utenfor huset.

– Er det sånn at du ser en fremtidig OL-mester i Brage?

– Nei. Vi holder på bare fordi det er artig, vi. Jeg legger meg ikke borti hva ungene gjør fremover.

– Det viktigste er å ha det artig, sier pappa Jostein Væge. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Det er barna som bestemmer

Den fotointeresserte Jostein begynte tidlig å legge ut filmsnutter av barna på sosiale medier. Du finner dem på Instagram og TikTok under brukeren «josteinv».

Storebror Odin (4) er nemlig også en skiglad kar, som helst vil være i skibakken hele tiden. Han kjører gjerne foran lillebror, for å vise hvordan det skal gjøres.

– Har du det artig, har ungene det artig også. Jeg tror det handler mye om at de får være sammen med foreldrene sine, sier pappa Jostein.

Han understreker at det er barna som bestemmer, og at ikke alle turer har vært vellykkede – heller ikke for dem.