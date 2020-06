Spissen har signert en 2,4 års kontrakt med Rosenborg. Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god feeling med en gang Rosenborg kom på banen, og da var det egentlig ingen tvil, sier Børven til RBK.no.

Børven ble toppscorer i Eliteserien i 2019, og er på utgående kontrakt med laget fra Telemark.

Tirsdag meldte avisa Varden at spissen hadde takket ja til et tilbud fra trønderne. Verken Rosenborg eller Odd ville si noe om avtalen da.

Nå bekrefter altså Rosenborg selv at spissen har signert, og vil være spilleklar fra 1. august.

Suksess i Odd

Torgeir Børven har spilt for blant annet Vålerenga, Brann og Odd i norske fotball.

Han spilte også for den nederlandske klubben Twente.

– Rosenborg er Norges største klubb og jeg kommer til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspill, fortsetter han.

Fjorårets sesong ble så langt karrierebeste for Børven, med 21 mål på 30 kamper for Odd.

Selv om avtalen gjelder fra 1. august, forhandler klubbene videre om muligheten for at spissen kan komme tidligere. Det erfarer Adresseavisen.

TØFF SPISSKAMP: Jesper Mathisen tror ikke Børven er hentet for å sitte på benken. Dermed blir det tøff kamp mellom Børven og Dino Islamovic. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vil ikke løse problemene

– Det svekker Odd markant, og det styrker Rosenborg.

Det sier fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen. Han er klar på at Børven er en god signering for klubben, men han mener det ikke vil løse de offensive problemene klubben sliter med.

Der mener han det handler om mye mer enn en god spiss.

– Han vil ikke fikse alt det Rosenborg har slitt med.

Rosenborg har nå hentet to spisser til klubben dette overgangsvinduet. Tidligere har de hentet svenske Dino Islamovic. Nå kan det blitt tøff konkurranse om plassen.

– Børven er ikke hentet for å sitte på benken, så da har du to spisser som er hentet for å være førstevalg, sier Mathisen.

Usikker

Fotballekspert i NRK, Carl-Erik Torp, er ikke overbevist om at Rosenborg har hentet en mann som vil levere like mange mål som i fjor.

– Jeg er usikker på om de henter en spiss som leverer fra første sekund. Men de henter en spiss som har andre kvaliteter enn de spissene de har.

Han er enig med Mathisen i at Børven er en god målscorer. Han mener også som Mathisen at Børven ikke nødvendigvis er svaret på RBKs offensive problemer.

– At Torgeir Børven kommer inn og da skal plutselig alt klaffe offensivt, er veldig naivt å tro. Han blir avhengig av å bli satt opp i riktige situasjoner, sier Torp.