– Det er openbert for alle at det er andre folk enn dei som sit på tiltalebenken som står bak det artisten og familien hans har blitt utsett for.

Det seier forsvarar til 17-åringen, advokat Erik Vatne.

Natt til 9. mai var 17-åringen heime hos ein trøndersk artist og viste eit bilete av at sonen blei trua med pistol mot hovudet og var kidnappa.

Han er tiltalt for ran av artisten og kidnapping av sonen.

Vatne er ikkje einig i påtalemyndigheita si vurdering av 17-åringen som hovudmann bak ran av artisten.

– Han har vore under sterkt press til å opptre som han gjorde.

Han meiner det er andre som står bak det som har skjedd.

– Desse fire ungdommane tar støyten for det profesjonelle kriminelle har gjort, seier Vatne.

Bakmenn frå kriminelt nettverk

Forsvararen trekk fram ei melding 17-åringen tok imot 28. april frå ein mann i Oslo som er tiltalt for grovt ran av artisten:

«Jeg sverger om dere fucker dette opp har dere problemer med meg også»

Det var denne mannen og ein svenske 17-åringen sat artisten i kontakt med natt til 9. mai.

Politiet meiner dei kan knytast til det svenske Foxtrot-nettverket.

I etterkant av 9. mai tok imot artisten fleire truslar frå dei to mennene kvar dag der han blei trua med at han og familien skulle parterast.

Denne logoen merka «Team fox» hadde svensken som profilbilete på appen Signal. Foto: politiet

Det tok to veker før artisten betalte pengar til det kriminelle nettverket desse to kan koplast til. Difor meiner forsvararen at det ikkje er samanheng mellom 17-åringen sine handlingar og ranet av artisten.

– Det er ikkje sikkert dei som blir sett på som bakmenn er einige i det som har kome fram i retten.

Det seier advokat Arve Røli, som er forsvarar til 18-åringen som er tiltalt for medverknad til ran og bortføring.

Røli trekker fram at også sonen til artisten også hadde kontakt med svensken i forkant av kidnappinga.

Årsakssamanheng eller ikkje?

Eit sentralt spørsmål i rettssaka har vore om det er årsakssamanheng mellom det som skjedde natt til 9. mai og ranet av artisten.

Forsvararane meiner det ikkje er noko samanheng.

Aktor meiner det er samanheng.

– Det 17-åringen har gjennomført og 18-åringen har planlagt og tilrettelagt er eit fullkome forsøk. Det er alltid straffbart.

Det seier aktor i saka, statsadvokat Per Morten Schjetne.

Rettssaka er den fyrste av to rettssaker som omhandlar ranet av artisten. Etter planen skal sak to, om grovt ran, opp i retten i april.

Tidslinje: kidnapping og utpressing Ekspander/minimer faktaboks Før 8. mai 2023 Kontakt via telefon frå svensken og ein mann frå Oslo til dei tiltalte 18-åringane og sonen som blei bortført. Det er telefonsamtalar og noko meldingar. Svensken og personen frå Oslo er to av dei seks som er sikta for grovt ran av artisten. Dei er to av tre hovudmistenkte for utpressinga av artisten. Denne saka skal etter planen gå for retten i april. 8. mai 2023 Fleire av dei tiltalte har kontakt via telefon, melding på Instagram og melding på Signal. Nokon av dei har også kontakt med svensken som er sikta for organisert grovt ran. Natta 8.–9. mai 2023 23:30: Sonen i 20-åra blir tvinga inn i ein bil av tre av dei tiltalte. Deretter køyrer dei til adressa der den siste tiltalte ventar. 23:41: 18-åringen på adressa sender melding til 17-åringen: «Ferdig å kutt opp salat, når kjæm du med kjøttdeig?» 00:25: 17-åringen blir køyrd av 19-åringen tilbake til artisten. 18-åringane held framleis sonen til artisten fanga. 00:45 – 02:08: 17-åringen er ved adressa til artisten, medan 19-åringen ventar i bilen ved ein butikk i nærleiken. 02:25: 17- og 19-åringen er tilbake på adressa der 18-åringane held sonen til artisten fanga. 03:30: Sonen til artisten blir pressa inn i bilen like ved der han var halden fanga. Dette filma eit vitne. Etter dette slepp 19-åringen dei andre av og køyrer heim til seg sjølv. Sonen blir halden fanga av dei to andre i ein annan bustad. Rundt 04:30: Sonen får gå og tar bussen for å kome seg heim. I etterkant av dette har dei tiltalte framleis kontakt fram til dei blir arrestert av politiet. 9. mai 2023 På føremiddagen blei 19-åringen pågripen etter at politiet hadde identifisert bilen han lånte frå ein forelder. Funn på mobilen til 19-åringen gjorde førte til 17-åringen og ein av 18-åringane blei pågripne. 10. mai 2023 18-åringen som budde på adressa der dei bortførte sonen til artisten til blei pågripen. 10. – 23. mai 2023 Artisten fekk fleire truslar på melding med krav om å betale 1,5 millionar kroner. I ei av meldingane blei adressa til familien, vener og slektningar lista opp. Deretter stod det: «Du har til slutten av denne veka på å betale 1,5 millionar kroner før alle på lista får besøk. Ein etter ein skal eg partere familien din». 23. – 31. mai 2023 Artisten betalte 750.000 kroner til ein person i Oslo som er sikta for grovt ran av artisten. Denne saka skal etter planen gå for retten i april 2024. Politiet har i etterkant klart å sikre 107.000 kroner av dei utbetalte pengane. 26. august 2023 Politiet beslagla ein svart og gul softgun-pistol som ein av dei tiltalte hadde på seg. Pistolen stemmer med beskrivinga sonen til artisten har kome med til politiet. Tidslinja er basert på politiet sine funn i etterforskinga.

Kven kidnappa sonen til artisten?

Alle dei fire er tiltalt for bortføring av sonen til artisten. Men berre dei to som berre er tiltalt for bortføring erkjenner delvis straffskuld.

Men i si forklaring i retten sa fornærma at han ikkje kjente igjen nokon av dei som var med.

– Personane var heile tida maskerte, sa sonen til artisten i retten tysdag.

Berre 17-åringen var utan maske då han var heime hos artisten.

Likevel meiner aktor at det er nok bevis for at det var nettopp dei fire tiltale som gjennomførte kidnappinga.

Forsvararane til dei tiltalte, frå venstre: Frode Wisth, Mats Haugen, Arve Røli, Erik Vatne. Foto: Morten Andersen / NRK

19-åringen har erkjent at dei har erkjent bortføringa, men ikkje beskrivinga av ho. Det same gjeld 18-åringen som budde der sonen til artisten blei halden fanga.

Forsvarar til 19-åringen, Frode Wisth, meiner det ikkje er bevis for at tiltalte deltok i planlegging av kidnapping.

– Han var deltakande, men han var ikkje med på noko planlegging, seier Wisth.

Difor meiner Wisth at 19-åringen bør få mellom 150 og 180 timar samfunnsstraff. Aktor ber om 300 timar samfunnsstraff.

Også Mats Haugen, forsvarar til 18-åringen som stilte leilegheita si til disposisjon for kidnappinga, ber om kortare samfunnsstraff enn aktor.

– Det forskjell på å tråkke over og å tråkke i salaten, seier Haugen.

Han meiner 18-åringen er svært perifer og ber om minst mogeleg straff. Aktor ber om 330 timar samfunnsstraff.

DNA-funn

Wisth trekk fram at det ikkje er gjort funn av DNA frå 19-åringen i bua der fornærma var fanga.

– Det er funne DNA på 17-åringen og dei to 18-åringane, men ikkje DNA på 19-åringen i bua.

I tillegg gjorde politiet funn av DNA frå ein av personane som er sikta for grovt ran av artisten.

Tidlegare på kvelden sende svensken ei melding til 19-åringen sin telefon om at han skulle sende venen sin. Men om dette er same person kjem ikkje fram i retten.