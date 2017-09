– Jeg syns det er viktig å understreke at seksuelle minoriteter har de samme rettigheter som andre, og som utenriksminister så ser jeg at det ikke er sånn rundt i verden. Vi ser jo at f.eks. homofile blir forfulgt på grunn av sin kjærlighet i mange land rundt om i verden, og det er helt uakseptabelt, sier Børge Brende til NRK før han i ettermiddag entra scenen for å åpne Trondheim Pride.

Festivalen pågår hele neste uke men mange forskjellige arrangement. Neste lørdag blir det en stor parade i Trondheim med over 60 påmeldte lag og foreninger.

Unikt i verden

Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski, er selv homofil og sier det er en ære å bli invitert til åpninga av Trondheim Pride som i år har 20-årsjubileum.

– At jeg kan komme til Norge som ambassadør med min ektemann er unikt i verden, sa han til publikum.

Til NRK utdyper han at han syns det er trist at det er så få land i verden hvor dette er mulig, men understreker også her var det ikke er så mange år siden det ble akseptert at man kom ut av skapet om man var homofil, lesbisk, bifil eller transperson.

Mange partier møtte opp for å vise sin støtte. Roald Arentz er andrekandidat for Rødt i Sør-Trøndelag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Jeg syns det er viktig at vi har slike ledere som utenriksminister Brende for å fortsette å understreke viktigheten av disse rettighetene rundt om i verden. Vi i Canada er en del av en likhets-koalliasjon på rundt 30 land i verden som kjemper for disse rettighetene, og det var først i fjor den ble etablert. Det er mye jobb som må gjøres i verden og det er bra at Canada og Norge kan jobbe for dette, sier Wilczynski.

Universelle rettigheter, ikke vestlige verdier

Som utenriksminister har Brende ved en rekke anledninger tatt opp menneskerettigheter, fra talerstolen høstet Brende applaus fra de flere hundre frammøtte da han fortalte at han senest i forrige uke tok opp sin bekymring for homofile i Tsjetsjenia med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Når jeg tar dette opp rundt om i verden får jeg ofte høre at dette er vestlige verdier. Da sier jeg nei dette er universelle rettigheter, sa Brende fra scenen.

SVs førstekandidat Lars Haltbrekken var en av flere Stortingskandidater som deltok på åpninga av Trondheim Pride. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vær synlige

– Hva mener dere er det viktigste når det kommer til kampen for homofile og lesbiske i Norge?

– Jeg tror det er å være synlig. Jeg tror det er veldig viktig å vise at det er bred støtte fra samfunnet, og det å delta på steder somTrondheim Pride er en nøkkel, sier Canadas ambassadør.

Børge Brende er enig i at dette er viktige markeringer, og at det for han også handler om å ikke glemme dem som er utenfor Norge, selv om vi heller ikke må glemme at det fremdeles er vanskelig for mange her hjemme:

– Mange unge som er i en sårbar posisjon opplever fortsatt manglende toleranse når det gjelder spørsmål om homofili, og det er noe vi må være oss veldig bevisst.