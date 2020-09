Bonden John jubler – en råtten truse gir viktige svar

– Hvis trusen hadde vært hel, så hadde det vært et dårlig tegn for jordbrukeren. Da hadde det vært mye jordpakking, dårlig drenering, jordliv og lite mark.

Det sier Anne Karin Botnan, rådgiver i norsk landbruksrådgivning i Trøndelag.

Viktig truseforskning

I sommer reiste hun for første gang rundt i fylket for å dele ut og grave ned bomullstruser hos bønder. En av dem var John Bjørndal Volden på Bjørndal gård i Oppdal.

LES OGSÅ: Nå graver bønder nes truser for å få viktige svar

Tre måneder senere står de med spaden igjen for å grave opp det, som en gang var kritthvite bomullstruser.

– Det med jordliv er alvorlig og noe vi har snakket om i mange år. Å grave ned truser er ganske visuelt og resultatet vises godt, sier rådgiveren.

I SOMMER: Bonde John Bjørndal Volden og rådgiver Anne Karin Botnan gravde ned trusene i sommer, for å se hva som foregår i jorda gjennom en vekstsesong. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Jubel for råtten truse

For jo brunere og mer oppspist trusa er, dess bedre er jorda til den trønderske bonden.

En råtten truse er det beste tegnet på sunt og livlig jordliv – på gode dyrkningsforhold og forutsetninger for avlinger av topp kvalitet.

Hos Bjørndal Volden er det kun trusestrikken- og lappen som har overlevd sommeren.

– Vi hadde jo et håp om at mesteparten var borte, men man har ingen garantier. Så jeg er fornøyd med resultatet og at det er bra jord her, smiler Bjørndal Volden.

LITE IGJEN: – Jeg er glad det ikke er trusa mi, sier en lattermild John Bjørndal Volden om den oppspiste trusa. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Kjemper om seier i «Trusekampen»

Han kunne ha gravd et hull og brukt sansene for å få et inntrykk av jorda. Men det å ha nedgravde truser på gården var et mer spennende prosjekt, innrømmer han.

– Til neste år må jeg nok finne nye plasser jeg kan prøve for å se på kvaliteten på jorda, sier bonden.

POPULÆRT: Det at norske bønder gravde ned truser har ikke gått ubemerket hen i utlandet. Både svenske og islandske bønder og mediehus har vært nysgjerrige på prosjektet. Foto: Norsk Landbruksrådgiving

Bjørndal Volden ble påvirket til å delta på konkurransen «Trusekampen» i regi av Norsk landbruksrådgivning. Regionen med sunnest jord – og styggeste truser, vinner.

Bonden fra Oppdal ligger foreløpig godt an i konkurransen, som avsluttes i oktober.

– Jeg ble overrasket over at jorda mi skulle være så bra på begge plassene jeg gravde ned, for jeg trodde det skulle være mye dårligere enn det var.