Bondelaget vil kjempe mot travbane

Bondelaget i Malvik er skuffet over at travsportmiljøet går inn for å etablere sitt hovedanlegg i Midt-Norge på Leistad i Malvik. Leder i bondelaget, Paul Vikhammer, vil verne matjorda og forventer at politikere eller fylkesmannen stopper planene.