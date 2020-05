– Hånden var så godt som revet av.

Det er formiddag 4. mars og Jo Arne Kjøglum skal ta turen til fjøset. Det er ikke lenge siden han har satset og bygget seg stort og nytt.

Inne i fjøset på Høylandet i Trøndelag skal han bare gjøre noe med transportbåndet da det forferdelige oppstår. Hånden setter seg fast.

Han er alene og det blir en kamp for å komme seg løs. Det klarer han.

Men skaden har allerede skjedd. Hånden er så godt som revet av kroppen.

– Utgangspunktet så veldig dårlig ut. Hånden hang i en tynn tråd.

NRK har sett bildene fra ulykken. Bildene er så voldsomme at vi har valgt å ikke vise dem.

– Blir aldri som før

Først kommer lokalt brannvesen og ambulanse til stedet og finner Kjøglum.

De pakker restene av hånda i en plastpose og gjør seg klare for at luftambulansen skal komme for å fly bonden til Trondheim.

Vel framme på St. Olavs hospital starter nå den vanskelige jobben med å klare å berge hånden.

Etter flere måneder og operasjoner på sykehuset, klarer legene det mange trodde var umulig. De berger hånden til Kjøglum.

– Jeg er veldig imponert av jobben som er gjort på St. Olavs. De har rekonstruert hele hånden, sier Kjøglum.

Hud er transplantert fra både lår og mage for å berge hånden. Håpet er nå at den skal fungere som en hjelpehånd.

– Jeg føler i fingrene. Nå trener jeg litt hver dag for å få bevegelse, men den blir jo aldri som før.

OPPTRENING: Kjøglum bruker speil for å lure hånden til å lære seg de samme bevegelsene som den friske hånda gjør. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Risikoutsatt næring

Bondelaget har også fått høre Kjøglums historie, og sier den har gjort sterkt inntrykk.

– Vi er en risikoutsatt næring, så jeg håper virkelig det går bra med han framover, sier Erlend Fiskum, som er nestleder i Trøndelag Bondelag.

Han sier situasjonen er sårbar siden bønder er selvstendige næringsdrivende.

– Det er ikke noe automatisk sikkerhetsnett for en gårdbruker.

– En gårdbruker er en selvstendig næringsdrivende. Det vil si at sikkerhetsnettet er noe du må har ordnet selv. Da handler det om hvilke forsikringer du har ordnet og hva slags beredskap du har. Det er veldig varierende, sier Fiskum.

Spent på framtiden

I 2019 var det fire alvorlige arbeidsulykker i landbruket. Kjøglum vil tilhøre statistikken for 2020.

Vel hjemme på gården er han nå spent på hvordan hverdagen blir med bare en hånd og en diger gård.

– Det er litt å gjøre, så jeg gruer meg til hvordan det skal gå hjemme.

Han skryter av lokale bønder og avløsere som har hjulpet ham gjennom krisen. I våronna vil han også få hjelp. Likevel er det ingen god følelse å sitte med nytt fjøs, store utgifter, mange kyr og bare èn skikkelig arm.

– Heldigvis har staten en refusjonsordning for å dekke avløser, men utover det er jeg redd det blir trangt økonomisk, sier Kjøglum.

Det vil ta tid før hånden vil fungere. I mellomtiden priser han seg lykkelig for at han i tillegg til god hjelp fra næringen selv, har gode venner som kan å overraske.

– Jeg kom hjem til nyvasket hus, sier Kjøglum.