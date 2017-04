Bombeteam på vei til Røros

Saken oppdateres.

Røros lufthavn har vært stengt siden halv to. Dette er fordi politiet har innført sikkerhetstiltak mens de undersøker bagasje på flyplassen.

Klokken 17:40 meldte politiet på Twitter at de har indikasjoner på at «lasten har vært i kontakt med eller at det har vært/er sprengstoff i lasten».

Politibetjent Øyvind Unsgård forteller at det har blitt funnet spor av sprengstoff i en pakke. Foto: Per Magne Moan

– Politiet fikk en melding fra lufthavnledelsen på Røros om at de hadde funnet en pakke i sikkerhetskontrollen de mente var mistenkelig. Det var gjort undersøkelser av pakken og den hadde spor av sprengstoff, sier politibetjent Øyvind Unsgård.

Et bombeteam er nå på vei til flyplassen i helikopter.

– De kommer hit med helikopter, men vi vet ennå ikke når de kommer. Vi har satt en sikkerhetssone på 300 meter, forteller Unsgård.

Politiet vet hvem eieren og leverandøren av lasten er. Lasten hadde vært under frakt på flere flyplasser og holder nå på å bli screenet.

De vet ikke hvor lang tid det vil ta å screene lasten.

Det var personalet på flyplassen som varslet politiet om funn av sprengstoff på en pakke. Et bombeteam er nå på vei til Røros.

Ansatte og passasjerer evakuerte

Informasjonssjef i Avinor, Ole Narvesen forteller til TV2 at en av «bombesnifferne» i sikkerhetskontrollen på flyplassen, som skanner bagasje og gods, gjorde utslag på et uønsket materiale

Lufthavnsjef ved Røros lufthavn, Gudbrand Rognes ønsker ikke å kommentere dette.

– Det jeg kan si er at vi har iverksatt krisehåndteringsplanen vår. Flyplassen er nå helt stengt, alle ansatte og passasjerer er evakuerte og vi har overlatt situasjonen til politiet.

Ifølge rorosnytt.no har et fly forlatt flyplassen uten passasjerer. Det er ordnet med transport for passasjerer som var på flyplassen.

Rørosbanen er også stengt mellom Røros og Glåmos. Passasjerer må regne med forsinkelser og innstillinger, melder NSB.

– Det er ingen grunn til å være redd, våre sikkerhetsrutiner fungerer og vi kommer til å gjøre undersøkelser helt til situasjonen er avklart og vi kan garantere for sikkerheten, sier operasjonsleder Kamilla Engen.