Bombegruppe fant sprengstoff på gård i Steinkjer

– Mannen ble pågrepet tidlig onsdag morgen, forteller etterforskningsleder Leif Gundersen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet har fått bistand fra ei bombegruppe fra Oslo politidistrikt og Kripos.

Det har pågått ransaking av eiendommen i hele dag og det er funnet sprengstoff som er detonert i ettermiddag.

Mannen har i avhør innrømmet at han har importert, laget og detonert små ladninger på eiendommen.

Mann har følt seg truet

– Han har i avhør sagt at han aldri har hatt til hensikt å skade noen og at sprengstoffet var ment til privat bruk. Politiet fester lit til forklaringen, sier Gundersen.

Samtidig har mannen forklart at han har følt seg truet av et miljø på Østlandet, og at han kunne bruke sprengstoffet om han ble truet.

Politi ransaker en eiendom i Steinkjer og en mann er pågrepet. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Siktet

Mannen er siktet for å ha fremstilt ulovlig sprengstoff som kan sette liv og helse i fare.

Trøndelag politidistrikt fikk tips fra Kripos om at en person hadde kjøpt komponenter som kan brukes til å lage sprengstoff. Det førte til at politiet gikk til aksjon onsdag.

En politijurist vil i ettermiddag ta stilling til om mannen skal varetektsfengsles eller løslates.

Sprengte på eiendommen i går kveld

Folk i området forteller til NRK at det har foregått mye sprengning på eiendommen den siste tida.

– Senest i går kveld i 21-tida ble det sprengt i dette området.

Smellet var kraftig og hørtes langt av gårde.

Ifølge politiet skal mannen ha satt små ladninger i nærområdet der han bor og blant annet har han sprengt trestubber.