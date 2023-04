Bolighus overtent i Heim

Nødetatene rykket ut etter melding om brann i våningshus i Valsøyfjord. Ingen personer eller dyr befant seg inne i bygget.

Like etter klokka 10 bekrefter brannvesenet at huset er overtent og at arbeidet med å slukke brannen har starta.

Det er lite vind i området og brannvesenet har starta med nedkjøling av øvrige bygg på gården.

To personer bor på gården. En person har pustet inn røyk og er sendt til sykehus.

Klokka 11.25 melder politiet om at det ikke lenger er spredningsfare.