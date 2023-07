En mann har blitt pågrepet, bekreftet politiet overfor NRK fredag kveld.

– Vi har kommet i kontakt med en person der, som det var grunnlag for å ta med inn til politistasjonen, sier Bjørnar Gaasvik, operasjonsleder i politiet.

Til Adresseavisen sier politiet natt til lørdag at mannen er siktet for grovt skadeverk.

Innsatsleder Ketil Stene sier til avisen at den pågrepne har knyttet seg til selve handlingen.

– Vi jobber ut fra at brannen er påsatt, sier han.

Ifølge Nea Radio var politiet innnom den aktuelle boligen tidligere fredag kveld.

– Vi var her tidligere i kveld for å snakke med noen som bor i huset, sier innsatsleder Håkon Jørgensen til radiostasjonen.

Det var fredag kveld at nødetatene rykket ut til en brann i en bolig i Sjetnmarka i Trondheim.

– De har kontroll på spredninga og kontroll på situasjonen, sa alarmoperatør i brannvesenet Marius Sandnes. Han forteller at brannen likevel er langt fra slukt.

Brannvesenet har jobbet med å begrense brannen. Folk i nærheten bes om å lukke vinduer og dører og holde seg innendørs.

Sandnes opplyser at brannen var i en enebolig, men at den også har spredd seg til to andre boliger.

– Vi har ingen mistanke om at det er noen i boligen, sier operasjonsleder i politiet, Anne Birgitte Arras.

Brannvesenet har også fått informasjon om noen gassflasker i boligens kjeller, i tillegg til noen bensinkanner i en carport.