Bodtyveri økt med 90 prosent på ett år

Politiet har på sine nettsider lagt ut tips til hvordan du kan forebygge innbrudd:

■ Sett over fasttelefonen til mobil: Dersom man har fasttelefon bør denne settes over til mobil hvis man reiser bort. Slik sikrer man at noen svarer hvis noen skulle ringe inn til huset for å sjekke om noen er hjemme.

■ Sikre verdigjenstander før du reiser: Hvis man skal forlate boligen over flere dager bør man sikre verdigjenstander. Gjerningspersonene er stort sett ute etter lettomsettelige varer som er enkelt å skjule og frakte til fots. Sølvtøy og smykker, lap topper, telefoner og Ipader bør derfor legges et trygt sted.

■ Noter serienummer: Noter serienummer på mobiltelefoner, ipader og pcer og ta bilder av smykker eller sølvtøy. Dette gjør det lettere å spore tyvegods til gjerningsmannen eller tilbake til eier.

■ Ta kontakt med politiet dersom du ser mistenkelig aktivitet i nabolaget: Ved observasjon av mistenkelige kjøretøy, noter registreringsnummer. Ved observasjon av mistenkelige personer, noter beskrivelse av utseende og klesdrakt.

■ Ingen stjeler uten heler: Grove tyverier mot boliger er i stor grad profittmotivert. Gjerningspersonene er derfor avhengig av å omsette tyvegodset. Hvis du tilbys varer som du mistenker stammer fra en straffbar handling bør du derfor ta kontakt med politiet.