Saka oppdaterast.

– Ein tilfeldig forbipasserande fann ein blodig person, og vi veit endå ikkje kva som er skjedd, seier Trond Volden, operasjonsleiar i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Politiet mottok melding om dette 08:35, og har innsatsleiar, tre patruljar, norsk luftambulanse, samt hundepatrulje på Ladestien ved Leangen gård. Ein person skal vere lettare skadd.

Innsatsleiar, tre patruljar, hundepatrulje og norsk luftambulanse er i gong med å søke etter fleire personar. Foto: Joar Elgåen / NRK

Innsatsleiar på området, Geir Arne Sjøhagen, fortel at dei foreløpig veit lite om hendingsgangen.

– Vi er heilt i startfasen, så derfor har vi sett i gong eit bredt søk for å få best mogleg oversikt, seier Sjøhagen.

Leitar etter fleire personar

– Vi kan verken stengje ute eller bekrefte om det er fleire personar involvert, og derfor søker vi med hundepatrulje, seier operasjonsleiar Volden.

Personen som vart funnen blodig langs stien er tatt hand om av helsepersonell.

– Han får legetilsyn samstundes som vi prata med han, seier Vollen.

Innsatsleiar Sjøhagen fortel at dei jobbar med å få god dialog med mannen. Det er ingenting som skal tyde på at vedkommande skal vere rusa, politiet har fått opplyst at han skal ha vore ute på tur.

– Det er vedkommande som har gitt oss opplysningar om at det kan vere andre personar kan vere involvert, seier Sjøhagen.

Ladestien er sperra mellom Leangen gård og Devlebukta, og politiet ber turgåarar finne ein omveg.