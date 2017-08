Rosenborg kaller inn til pressekonferanse klokken 19:13. Etter all sannsynlighet er det Vikings Samuel Adegbenro som skal presenteres.

Ifølge Stavanger Aftenblad kom RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye til Stavanger mandag kveld. Adresseavisen skriver like før klokken 16:00 at Adegbenro har ankommet Værnes. Derfra dro han rett til møter med RBK-ledelsen.

– Ja, svarer 21-åringen til Adresseavisen på direkte spørsmål om han er her for å signere for Rosenborg.

Villig til å betale 15 millioner

Trener Kåre Ingebrigtsen ønsket ikke å kommentere overgangen.

– Jeg kan ikke si noe, det må du ta med Stig Inge. Alle kjenner Adegbenro, han er en fantastisk spiller, men da jeg gikk ut av treningen her var han en Viking-spiller, sier Ingebrigtsen etter dagens RBK-trening.

Samuel Adegbenro i kamp mot Sogndal i 2016. Foto: NTB Scanpix

Adegbenro er Vikings klart største salgsobjekt. Den nigerianske 21-åringen står med seks seriemål for rogalendingene, som ligger på sisteplass i Eliteserien.

Aftenbladet skriver at RBK er villig til å betale de 15 millionene kronene Viking forlanger, men mener å vite at Bursaspor fremdeles ligger best an i dragkampen om Adegbenro.

Trønderklubben sikret seg mandag Anders Trondsen fra Sarpsborg. Prislappen skal være så høy som 15 millioner kroner.