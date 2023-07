– Vi blir sikkert ikke rike av å drive sånn, men folk på øya får i alle fall handlet de mest nødvendige varene de trenger.

Det sier Frode Bjøru. Han er styreleder og primus motor for den nyåpnede butikken på øya Jøa i Namsenfjorden, med knappe 500 innbyggere.

Etter at Coop i vår valgte å legge ned på grunn av dårlig lønnsomhet, gikk et lokalt selskap inn for å åpne en ny butikk i det gamle lokalet.

Og den nye butikken kan skilte med topp moderne teknologi. Den er nemlig både selvbetjent og døgnåpen.

På denne måten sikrer de et tilbud til lokalbefolkningen, samtidig som de klarer å holde spesielt lønnskostnadene nede.

– Vi så muligheten til å få til en butikk som var mer framtidsrettet, sier Bjøru.

Ekteparet Margreet Sloot og Frode Bjøru har stor tro på den lille butikken på Jøa. Foto: Espen Sandmo / NRK

Stadig flere selvbetjente butikker

Over hele Norge er det flere som har tenkt som de på Jøa.

Spesielt i distriktene vokser det fram stadig flere av små og gjerne døgnåpne butikker, hvor kundene betjener seg selv ved hjelp av smarttelefon og bankkort.

Merkur-programmet, som jobber for å styrke og fremme varehandel i distriktene, har gitt støtte til 50 slike butikker – og de kan melde at flere har vist interesse.

Den svenske kjeden Alltimat, som butikken på Jøa er den andre filialen av i Norge, har ifølge Finansavisen mål om 30 butikker i løpet av fem år.

Også i større byer har kjeder som Coop og Bunnpris satset på selvbetjente butikker.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) synes dette er spennende, og mener vi nå står midt i et paradigmeskifte.

– Det eneste som er helt sikkert, er at valgmulighetene vil bli større. Både for butikkene og kundene, mener administrerende direktør, Anne-Cecilie Kaltenborn, i NHO Service og Handel.

Hun tror betjeningen vil bli mer som en rådgiver i fremtiden, og at vi vil se flere kombinasjoner av teknologiske løsninger.

Administrerende direktør, Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel tror vi vil se mer av teknologien i tiden fremover. Foto: Anne Cecilie Remen

Må ha Vipps

Selv om de selvbetjente butikkene blir mer og mer vanlig, er det likevel ikke alle som synes det blir enklere.

Pensjonisten Helge Bragstad strever litt med å lære seg teknologien.

– Jo, det ser da greit ut, sier han når han begynner å skanne varene ved betalingsterminalen. Men når han kommer til frukt og grønnsaker er det ikke like enkelt.

– Jeg må spørre Frode om hjelp, ler han.

Å skanne strekkoder er ikke alltid like lett, heldigvis er terskelen lav for å spørre om hjelp. Foto: Espen Sandmo / NRK

Og det er ikke bare pensjonistene som av og til må spørre om hjelp.

For på Jøa strømmer det folk inn i den nye butikken. De fleste er lokale, men også en og annen tilreisende. Enten hyttefolk eller turister.

– Folk fra andre land har ikke Vipps, og da kommer de seg ikke inn i butikken, sier Margreet Sloot, som er daglig leder for butikken på Jøa.

For å komme deg inn i butikken må du registrere deg med Vipps. Foto: Espen Sandmo / NRK

Hun forklarer at som et sikkerhetstiltak må en registrere seg med Vipps for at dørene skal åpne seg.

– Så vi har flere ganger rykket ut for å hjelpe utlendinger med å komme seg inn for å handle.

49 prosent omsetningsvekst

Direktør Marit Mellingen i Merkur-programmet er glad for at ny teknologi kan hjelpe kjøpmenn i distriktene med å opprettholde driften.

– Vårt mål er jo å sikre folk i distriktet tilgang til dagligvarer og gode tjenester knyttet til butikken. De selvbetjente butikkene fører til økt omsetning og bedre inntjening, sier hun til NRK.

Merkur kan blant annet vise til et pilotprosjekt med døgnåpen drift og delvis selvbetjening, som faktisk resulterte i en omsetningsvekst på 49 prosent for de butikkene som deltar.

Direktør Marit Mellingen mener teknologien hjelper kjøpmennene i tillegg til at den bidrar til økt omsetning. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Vi ser at butikkene når nye kundegrupper med lengre åpningstid, sier Mellingen.

– I tillegg får kjøpmannen og de ansatte tid til andre oppgaver. Ja, enkelte kjøpmenn sier de faktisk har fått et liv utenom butikken.

Handel og Kontor er skeptisk

Selv om mange er positive til døgnåpen butikk med selvbetjening, er LO-forbundet Handel og Kontor ikke overbevist.

– Vi må jo ta teknologien innover oss, men dette fører til at renholdere og vektere må jobbe på andre tider av døgnet, sier første nestleder, Elisabeth Sundset.

Første nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor, Elisabeth Sundset, er ikke overbevist om fordelene med døgnåpen butikk. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Jeg skjønner jo at dette kan være lurt ute i distriktene, men vi trenger ikke døgnåpne butikker i byene. Der er jo mange åpne til klokken 23 allerede.

Margreet Sloot er likevel klar på at dette er et konsept som er kommet for å bli på Jøa.

– Dette er framtida. Selvbetjente løsninger vil komme bare mer og mer. Selv pensjonister klarer jo å lære seg teknologien med litt hjelp.

Pensjonisten Helge Bragstad kom også i mål med handelen da NRK var på besøk.

– Det var litt vanskelig å få skannet alle varene, men med litt hjelp gikk det bra. Jeg har trua på butikken, men skulle ønske utvalget var litt større. Men det blir vel etter hvert, ler pensjonisten, før han skynder seg ut døra etter dagens handel i nærbutikken på Dun.