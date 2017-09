Bleken refser byens politikere i ny kunst

Han har travle dager, 88-åringen som fortsatt produserer nye bilder i høyt tempo.

Bleken har mye på hjertet. Nå er han klar med ny bok, noe den politiske ledelsen i Trondheim får merke. Særlig har planene om en ny, stor messehall på Nidarø provosert Bleken.

– Skulle ønske de tok mer hensyn

– Det har jo vært en kjempedebatt. Derfor har jeg laget dette bildet som en kommentar til det som foregår i byen. Det kunne vært utrolig mye skarpere, og antakelig burde det også vært det, sier han og viser fram bildet:

– Kunsten fører ikke til endringer, iallfall ikke i byen, sier Håkon Bleken. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Alle vil se at dette er Rita (ordfører Ottervik journ.anm.) som favner omkring noe. Det er jo også det som er hensikten, sier kunstneren.

– Håper du det kan føre til endringer rent politisk?

– He he ... Kunsten fører ikke til endringer, iallfall ikke i byen.

– Men jeg skulle ønske at de tok mer hensyn til det folk mener, sier Bleken.

Kunstner Håkon Bleken. Foto: Grete Thobroe / NRK

Refleksjoner fra et langt liv

Men det er ikke bare samfunnsrefseren Bleken vi møter.

I den nye boka hans, «I sannhet forfulgt av meg selv», byr han på korte tekster og refleksjoner fra et langt liv som gjør at vi kommer nærmere den populære kunstneren.

«Mitt liv kan jeg ikke snakke om, for da vil jeg trekke andre ned i fallet, syndefallet», leser Bleken fra boka.

– Han er nok mer personlig i denne boka enn han har vært i de to første, sier forlegger Sverre M. Nyrønning i Communicatio Forlag.

Håkon Bleken (til venstre) og forlegger Sverre M. Nyrønning i Communicatio Forlag. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Veldig mange av disse tekstene lodder han nok dypt i seg selv, selv om han tar den reservasjonen at han kan ikke fortelle for mye om livet sitt, for da kan det på sett og vis også ramme andre, fortsetter Nyrønning.

Samarbeidet om bokserien har pågått over mange år. «I sannhet forfulgt av meg selv» blir nok den siste med Blekens egne tekster.

– Han vil nok skrive aforismer for seg selv senere, men jeg tror dette blir den siste boka, sier Nyrønning.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim sier hun er glad for at kunstnere deltar i samfunnsdebatten.

– Det har Bleken gjort i ulike saker, og det synes jeg er flott, selv om vi ikke alltid er enig i sak, sier hun.