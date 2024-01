Blei saksøkt for å jakte ved eigen gard – tapte mot Gjelsten

– Det er skuffande at eg taper sjølvsagt.

Det seier Geir Håvard Hjelde.

Han blei saksøkt for å jakte ved eigen gard.

No må Hjelde betale 162.000 kroner i erstatning til Værdalsbruket og får ikkje jakte i deira område.

– No må eg gå saman med advokaten min og vurdere om me eventuelt skal anke dersom eg har pengar til det, legg Hjelde til.

Trønder-Avisa omtalte saka først.

Har jakta på garden i 150 år

Familien til Hjelde har jakta ved garden i 150 år, men no er det slutt på det.

– Eg trudde jo det skulle halde når du har ein jaktrett på ein gard, seier ein skuffa Hjelde.

Men Værdalsbruket er ueinig.

Selskapet meiner Hjelde og familien ikkje har hatt rett til å jakte. For i 1912 kjøpte Værdalsbruket området Hjelde har jakta på.

– Dommen er i tråd med Værdalsbruket sitt standpunkt, og at me sånn sett er fornøgd med dommen.

Det seier dagleg leiar, Anders Børstad. Han forklarer at bakgrunnen for søksmålet er at det var eit behov for å få avklart jaktretten på deira område.

– Me meiner at det ikkje eksisterer jaktrett for andre på Værdalsbruket sin eigedom. Jaktretten følger grunneigeretten, legg Børstad til.

Selskapet eig 58 prosent av Verdal kommune og det er Bjørn Rune Gjelsten som eig Værdalsbruket.

Partane er ueinige i om Hjelde har ein særrett til jakt på eigedommen til Værdalsbruket. Han meiner det blei etablert i eit Bygselbrev mellom tippoldefaren og dåverande grunneigar.

Bygselbrev frå 1874

I rettssaka trakk begge partane trekk fram eit bygselbrev frå 1874. Brevet er ein leigekontrakt mellom grunneigar og tippoldefaren til Hjelde, som var leiglending.

Då hadde tippoldefaren jaktrett, meiner Hjelde.

Men i 1899 kom ei ny jaktlov og Værdalsbruket meiner den seier at familien ikkje hadde rett til å jakte lengre.

No er dommen komen og konkluderer med at Hjelde ikkje har rett til å jakte på eigedommen til Værdalsbruket.