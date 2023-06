– Hans liv er fullstendig i Kjerkol og helsemyndighetenes hender, og det er veldig fortvilende for han og oss, sier Lars-Fredrik Karlsen.

Han er faren til Trym Saugstad Karlsen som har fått den svært sjeldne blodsykdommen PNH.

Sykdommen gjør at aktiviteter som før gikk som en lek, nå fører til utmattelse i flere dager for 25-åringen.

Sjansen for at Karlsen kan få blodpropp er 67 ganger forhøyet, og det er økt risiko for hjerneslag, nyresvikt og leversvikt.

Det finnes effektiv behandling, men høsten 2022 bestemte Beslutningsforum at pasienter som får sykdommen etter 26. september, ikke lenger får legemiddelet Soliris, som er det mest vanlige.

Karlsen er en av disse, og ifølge faren hans er det to andre i Norge som står i samme situasjon. Samtidig får PNH-pasienter som ble diagnostisert før september 2022 fortsette behandlingen med legemiddelet.

Hvorfor får ikke nye PNH-pasienter Soliris? Ekspander/minimer faktaboks Beslutningsforum bestemmer hvilke medisiner som skal brukes i Norge. De jobber ut i fra tre kriterier når de vurderer legemidler: Alvorlighetsgrad

Nytte og effekt

Ressursbruk Ulrich Johannes Spreng er fagdirektør i Helse Sør-Øst og sitter i Bestillerforum. Han sier firmaet bak legemiddelet Soliris ikke har levert dokumentasjon på effekt, eller gitt et pristilbud. Legemiddelfirmaet bak Soliris, Alexion Pharma, skriver i en e-post til NRK at legemiddelet er godkjent i USA, EU og Japan. Ifølge dem har de vært i dialog med norske myndigheter siden slutten av 2022. – Nå avventer vi tilbakemelding på vår siste tilbud, skriver kommunikasjonssjef i Alexion Pharma, Annabel Cowper. Kommunikasjonsrådgiveren til Spreng avviser at de har mottatt et slikt tilbud. Anne Sophie von Krogh er overlege ved St. Olavs hospital. Hun sier at fagmiljøet av hematologer i Norge synes det hele er en fortvilende situasjon. – Dette er dypt problematisk fordi vi har en effektiv behandling som kan endre livet for denne pasientgruppen, sier hun.

– Ville vært urettferdig

Helseminister Ingvild Kjerkol sier at saker som denne gjør inntrykk og at hun har stor sympati for at familien opplever dette som vanskelig.

– Jeg har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for Trym og familien. Helsetjenestene i Norge er avhengig av legitimitet, og vi arbeider for et rettferdig og godt system for alle som trenger helsehjelp, sier hun.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier hun har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig for Karlsen og familien. Foto: Emrah Senel / NRK

Likevel peker Kjerkol på at det er Beslutningsforum som bestemmer hvilke legemidler som skal brukes i Norge.

– Det ville vært et grunnleggende urettferdig system hvis helseministeren skulle avgjort dette på bakgrunn av en henvendelse.

Hun sier det er Beslutningsforum som må kommentere saken videre.

– I denne saken har ikke leverandøren levert dokumentasjonen som er nødvendig for å foreta en vurdering, samtidig som prisen er svært høy. Det ligger til Nye metoder å vurdere dette i tråd med prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt. Det er fordi helsetjenesten skal ivareta alle pasienters ulike behov.

Legemiddelfirmaet har tidligere fortalt NRK at de har levert et tilbud på pris, hvor de venter tilbakemelding. Sykehusinnkjøp avviser at de har mottatt et slikt tilbud.

– Forferdelig og hjerterått

Bård Hoksrud (Frp) sitter på Stortinget i helse- og omsorgskomiteen. Han reagerer sterkt på saken.

– Det er forferdelig og hjerterått at helsemyndighetene har bestemt at Trym og de få andre som har påvist den svært sjeldne blodsykdommen PNH ikke lenger får den behandlingen de trenger for å ha et godt liv.

Hoksrud sier at dette handler om å kunne få et mest mulig likeverdig liv. Hvis ikke risikerer man at Karlsen dør i veldig ung alder. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Hoksrud forteller at tid er en ressurs mange med alvorlige diagnoser ikke har. Han mener Norge er en sinke når det gjelder å ta i bruk nye medisiner, sammenlignet med andre land i Europa.

– Folk med penger kan kjøpe seg medisiner og behandling, mens vanlige folk må ty til innsamlingsaksjoner eller stå uten behandling.

Ifølge han fører det til en todeling av helsevesenet.

– Det bryter med prinsippet vi har i Norge om likeverdig tilgang på helsetjenester. Vi må få gjort noe med systemet, slik at folk får tilgang til medisiner raskere.

– Han har dødsangst

Lars-Fredrik sier at de venter på svar fra de regionale fagdirektørene og helseminister.

– I mellomtiden har vår sønn stadig dårligere helse, han har dødsangst, han har hemolyse, han går og venter på at han skal få en fatal blodpropp. Tilstanden blir bare verre.

Han reagerer også på Kjerkols svar til NRK om at det ville vært et grunnleggende urettferdig system om det skulle blitt avgjort på bakgrunn av en henvendelse.

Lars-Fredrik Karlsen er fortvilet over at sønnen ikke får medisinen han trenger. Foto: Privat

– Det er en ting som er urettferdig her. Det er at vår sønn som ble syk i oktober i fjor ikke får den samme behandlingen som de som ble syke et par måneder tidligere.

Han viser til at de som lider av PNH og fikk medisin før september 2022 skal fortsette å få det.

– Hvor rettferdig er det da at de nye tilfellene skal nektes og dermed overlates til å dø?