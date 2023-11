Ble kalt rik onkel av direktør i Nortura – Reitan mener de bommer

– Valget vårt om å bytte kyllingtype var et verdivalg, sier administrerende direktør i Reitan Retail, Ole Robert Reitan.

Reitangruppen driver blant annet Rema 1000, Narvesen og 7-Eleven i Norge.

Svaret kommer etter at direktør Kjell Rakkenes i Nortura fredag gikk ut i Nationen for å si at de vil sette en sluttdato for produksjon av kyllingtypen Ross 308.

70 prosent av kyllingen som selges i norske butikker er av denne rasen og den er svært omdiskutert. Samtidig kom stikket mot Reitan-familien.

– Svak økonomi i jordbruket gjør overgangen til et dilemma og en hodepine for bøndene. Norske bønder har jo ikke alle en egen rik onkel fra Trøndelag som kan finansiere dette. Vi må lage en modell som gir bonden trygghet, høna god velferd og forbrukeren god kylling, sa Rakkenes til Nationen.

Reitan-eide Norsk Kylling på Orkanger i Trøndelag produserer nemlig Hubbard-kylling, som er en mer saktevoksende rase.

Kritikk etter SVT-dokumentar

Målet om en sluttdato for Ross 308 kommer etter SVTs dokumentar som viser rystende forhold i flere kyllingfjøs i Sverige.

Men Reitan mener Nortura-direktøren bommer med stikket.

– Hvis vi ser på hele verdikjeden samlet ser vi at bedre dyrevelferd ikke trenger å bli dyrere. Ja, noen deler av verdikjeden koster mer siden dyrene lever om lag 40 prosent lenger, men andre deler av verdikjeden blir rimeligere. Tenk bare på det at vi trenger 3 millioner færre kyllinger for å produsere samme volum som tidligere.

Kommer med stikk tilbake

Reitan sier han er glad for Nortura vil endre kyllingtype, men velger å sende et stikk tilbake.

– Jeg registrerer at de ikke vil si noe om når de faktisk skal bytte. Så lenge de fortsetter med samme type som de har nå, så er de eksponert for den problemstillingen som SVT-dokumentaren tar opp, for det er ikke mulig å løse de underliggende problemene som den svenske dokumentaren peker på uten å bytte kyllingtype.

Reitan sier dokumentaren gjorde han trist.

– Samtidig synes jeg det er bra at dette kommer frem og at debatten reises. Vi byttet til saktevoksende kylling i 2018. For oss var det et verdivalg, og for meg personlig handlet det om å kunne sove godt om natten.

– Kan ikke sette sluttdato

Kjell Rakkenes svarer NRK at meningen med uttalelsen var å vise at det er viktig at de får med seg alle på den store omleggingen slik at de ivaretar bønders økonomi på en god måte.

– Hensikten var ikke å peke på noen spesifikke, men jeg forstår at det kan oppfattes slik.

Nortura har også produsert saktevoksende kylling for restaurantbransjen, og mener de har nok kunnskap for å si at det vil koste å endre seg. Samtidig mener det er viktig at det skjer.

Men å sette en sluttdato, vil han ikke.

– Vi kan ikke å sette en sluttdato nå. Vi må sørge for at vi sikrer bondens økonomi, at vi tar hensyn til at det må bygges ut produksjonskapasitet på gårdene, våre kunder må få anledning til å tilpasse seg. Det er dessuten en realitet at utbredelsen av saktere voksende kylling er lav globalt, og det vil derfor kreve tid å få kjøpt nok rugeegg fra avlsselskapene.