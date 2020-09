Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommuneoverlegen i Værnesregionen, Leif Vonen, valgte 4. august å anmelde en mann og en annen person etter en handletur på Storlien i Jämtland i Sverige. Området har lenge vært i en rød sone, men trønderen gikk ikke i karantene etter å ha vært der. Mannen var i stedet ute blant folk, på en kjøpesenter i Trondheim.

– Etter en konkret vurdering av bevisene i saken, har politiet besluttet å henlegge saken på bevisets stilling, opplyser politiet.

Kommuneoverlegen anmeldte mannen for brudd på paragraf 5 i smittevernforskriften, om karanteneplikt ved ankomst til Norge.

– Begrunnelsen for henleggelsen, er at politiet ikke har funnet tilstrekkelige beviser for at de mistenkte i løpet av karanteneperioden har vært i «nærkontakt» med personer utenfor sin husstand, slik det er påkrevet for å kunne straffes for brudd på innreisekarantene i henhold til Covid-19-forskriften § 5.

Følte seg ikke som en lovbryter

Mannen bor nært riksgrensen. Da NRK tidligere snakket med ham, sa han at ikke følte seg som en lovbryter. Samtidig uttrykte han at han ventet seg en bot.

Kommuneoverlegen som anmeldte forholdet stusser litt over henleggelsen.

POLITIANMELDTE: Leif Vonen anmeldte mannen fra Trøndelag. Vonen er kommuneoverlege i Værnesregionen, som omfatter Stjørdal, Selbu, Meråker og Tydal. De to sistnevnte grenser til Jämtland. Foto: Privat

– Det er synd at dette har blitt en sak hvor folk flest har forstått at det har skjedd noe straffbart, men så går det ikke an å bevise det, sier Leif Vonen til NRK fredag.

Han forteller at han baserte anmeldelsen på opplysningene fra personene selv på Facebook. At det ikke skulle være nok bevis i en straffesak, synes han er merkelig.

Likevel mener han det var riktig å anmelde, for å få frem et eksempel for folk.

– Uavhengig av jussen har vi fått frem et bilde der mange synes var en dårlig gjort av vedkommende, sier kommuneoverlegen

Han har fått mange positivte tilbakemeldinger på at han anmeldte.

Politiet: – Systemet er i stor grad basert på tillit

Politiet understreker at de tar saker om mulig brudd på karanteneplikten på største alvor. Brudd på karantenebestemmelsene vil normalt straffes med høye bøter. I alvorlige tilfeller kan det også gi fengselsstraff.

– Det er politiets inntrykk at de aller fleste etterlever smittevernreglene på en samvittighetsfull måte, og at de aller fleste både forstår hvorfor vi har reglene og ønsker at vi skal ha dem, opplyser politiadvokat Trygve Angen.

– Straff er et virkemiddel vi vil ta i bruk der det er grunnlag for det. Men systemet er i stor grad basert på tillit, og det viktigste for smittevernet fremover er at alle fortsetter å følge reglene og anbefalingene fra helsemyndighetene, fortsetter Angen.

Karanteneplikt etter opphold i rød sone

Du kan krysse landegrensen, også over i en rød sone. Men hvis du i løpet av reisen for eksempel drar innom en butikk, et kjøpesenter eller lignende, må du i karantene.

Det finnes unntak fra karanteneplikten, som for eksempel strengt nødvendig vedlikehold av fritidsbolig. Men også da må du i karantene dersom du drar innom butikk.

Folk som er i karantene har ikke lov til å bevege seg fritt blant folk, som for eksempel å gå på jobb, skole eller å reise kollektivt.

I forrige uke kom det en ny anbefaling fra myndighetene: De fraråder alle utenlandsreiser. Alle land som tidligere var grønne, er nå blitt gule. Flere land er blitt røde.

I de nye reiserådene som ble lagt frem denne uka, er Jämtland gul og fritats fra karanteneplikten. Rådet gjelder fra midnatt natt til lørdag.

Likevel ber statsråd Monica Mæland nordmenn om å droppe svenskehandelen.