Blåste så huset ristet

Sterk vind har tatt tak i både blikkplater og trampoliner flere steder i Trøndelag i løpet av natta. På Oppdal blåser det sønnavind, og Randi Kalseth-Iversen har aldri opplevd maken til vind i løpet av de 12 årene hun har bodd der. Strømmen har også vært borte.

Ristet i huset

– Jeg har ikke sovet i natt, og det har ristet i huset i kastene, forteller hun til NRK.

Allerede i går ble folk oppfordret til å sikre løse gjenstander.

– Ja, vi har sikret både trampolinen i hagen og andre gjenstander så det har gått bra, sier hun.

Taxisjåfør Siri Dyveke Hoel har vært ute på veiene i hele natt og har sett både hagemøbler og trampoliner flakse gjennom lufta.

– Ja, vi har plukket opp møbler og skilt rundt Grillkroa her på Oppdal i morgentimene. Jeg så også en kvinne rett og slett bli blåst av sykkelen sin, men hun hevdet det gikk bra, forteller Hoel.

Løse takplater

Steingrim Falksete i brannvesenet på Oppdal forteller at de er i beredskap.

– Vår oppfordring er at folk må ut for å sikre løse gjenstander. Vi har vært ute for å sikre løse takplater i natt, forteller han.

Også på Lauvsnes i Flatanger har strømmen vært borte i dag tidlig.

– Det har blåst ganske kraftig siden onsdag eller torsdag, og hagen vår er helt rasert, sier Gro Seltveit til NRK.

