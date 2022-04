Slike briller skal få deg til å sove bedre. Men funker de egentlig?

Når du søker etter «blue light blocking glasses» får du opp et nærmest eviglangt utvalg fra en rekke norske og utenlandske butikker.

Alt fra raske briller til mer klassiske innfatninger med oransje og gule glass, i alle slags prisklasser.

Felles for disse er at de skal blokkere blått lys. Dette kan ifølge enkelte forhandlere, og en god del helseguruer og influensere, være bra for øyehelsen så vel som nattesøvnen.

Er blått lys verre enn annet lys?

Melatonin er hormonet som gjør oss søvnige. Kroppens produksjon av dette søvnhormonet hemmes kraftig av lys.

– Den beste måten å ødelegge melatoninutskillelsen din på, er å fly over mange tidssoner. For da er plutselig ikke lyset, som er den største kilden til melatoninutskillelsen, i synk med kroppen din, sier lege Kaveh Rashidi i NRK-podkasten God bedring.

Blått lys skal være verre for melatoninproduksjonen enn varmere lys.

Det er derfor blant andre American Academy of Ophthalmology, verdens største organisasjon av øyeleger og øyekirurger, anbefaler deg å kutte ut alle skjermer to timer før leggetid.

De anbefaler deg derimot ikke å skaffe briller med lysblokkerende glass.

Verken for å forebygge øyesykdommer eller bedre søvnkvaliteten.

Unødvendig

Påstanden om at det kunstige blå lyset fører til øyesykdom, er ifølge American Academy of Ophthalmology bare tull.

I tillegg er også de tydelige på at det ikke finnes vitenskapelige bevis for at disse brillene som blokkerer det blå lyset gir bedre søvn.

Ta i bruk andre knep enn briller for å sove bedre, råder American Academy of Ophthalmology. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Du trenger ikke å bruke ekstra penger på blålysbriller for å forbedre søvnen – bare reduser skjermtiden om kvelden og sett enhetene dine på nattmodus, skrev de i en artikkel på nettsidene sine tidligere i år.

Det britiske universitetet College of Optometrists gikk imidlertid gjennom vitenskapen om blålysbriller allerede i 2018. Konklusjon var klar: Den generelle befolkningen vil ikke få bedre søvnkvalitet ved å bruke slike.

Likevel florerer det nå av videoer på Tiktok med anbefalinger og reklamere for oransje briller. (Og riktignok også en god del videoer om at trenden bare er humbug).

Lege Kaveh Rashidi mener blokkering av blått lys muligens kan være ett av mange verktøy for bedre søvn i en diger verktøykasse.

– Tidenes største verktøykasse har kanskje blålysbriller inni seg. Men det er ikke nok til å kalle det et effektivt tiltak.

Bruker briller for å bli mindre engstelig

Musiker Kai Gundelach, kjent under artistnavnet Gundelach, er en av dem som ofte velger å se verden gjennom et oransje filter.

Men for ham handler det ikke først og fremst om å bedre søvnen.

Kai Gundelach er ofte å se iført oransje briller. Foto: Ingunn Rensel / NRK

Han bruker nemlig brillene for å dempe uro og angst, sier han i God bedring:

– Jeg bruker dem når det er litt grått ute for å bli lysere til sinns.

Gundelach mener brillene er veldig effektive for ham.

Om de i tillegg gjør søvnen hans bedre, vet han ikke. Men han forteller at han ikke har problemer med søvnen.

Hans beste tips til deg som vil reise raskere inn i drømmeland, og komme uthvilt tilbake, er helt gratis.

Puster seg til søvne

– Jeg bruker en del pusteteknikker for å sove. Det funker utmerket for meg, sier han, og deler oppskriften sin:

Pust inn i tre sekunder Hold i fire sekunder Pust ut i fem sekunder Gjenta ti ganger

– Da sovner man! sier Gundelach skråsikkert.

Psykolog Peder Kjøs mener folk må prøve seg frem og finne sin greie for bedre søvn.

– Det aller, aller meste man prøver er harmløst. Når et eller annet funker, så gjør det. Enten det er å telle eller ha på seg slike briller, humrer han.

Hør mer om søvn og blålysbriller i God bedring: