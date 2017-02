Bjørnebye: – Spalvis er ikke frisk, men han blir det

For snaue to uker siden ble det annonsert fra portugisisk hold at Rosenborg hadde hentet den litauiske spissen fra Sporting Lisboa.

– Det var ikke vi som annonserte at Spalvis var klar for RBK. Det var Sporting Lisboa som gikk ut og sa at han var her. Dermed annonserte vi at han var klar – dersom han besto den medisinske testen. Det er en vesentlig forskjell, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

– Ikke frisk

Adresseavisen skriver også at Spalvis ikke bestod den medisinske testen i Trondheim. Det blir det feil å si, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til NRK.

– Han er ikke frisk og var ikke det fra dag én. Men han blir frisk, sier han.

– Vi må trå varsomt, dette handler om helsesituasjonen til et individ, og det er ikke noe vi ønsker å diskutere i media. Men vi er ikke bekymret, og vi vurderer å beholde ham (Spalvis), sier Bjørnebye.

Flere på blokka

Spalvis var ikke med da Rosenborg vant treningskampen mot FC København i Danmark 2–0 lørdag. Den regjerende seriemesteren er på jakt etter en ny spiss etter at Christian Gytkjær ble solgt til tyske 1860 München.

Rosenborg har flere navn på blokka – i tillegg til Spalvis – men Bjørnebye vil ikke røpe hvilke spillere det er snakk om.