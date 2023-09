Bjørnar (70) driver verdens nordligste vingård

I tre år har Bjørnar Longård ventet på at de små druene skal bli modne, og at vinrankene hans skal bli livsfriske og sterke nok til å bære fram de gylne bærene.

Foreløpig er vinproduksjon ganske beskjeden, men det kommer mer.

– Dette krever stor tålmodighet, og det har jeg ikke så mye av, ler 70-åringen.

Bjørnar Longård har satt opp et høyt gjerde rundt vinrankene. – Jeg vil ikke ha dyr på besøk her, sier han. Foto: Espen Sandmo / NRK

Høyt gjerde med piggtråd

Vi står inne i et lite inngjerda område. Det høye gjerdet med piggtråd må til for å beskytte plantene mot elg, hjort og rådyr.

Vinrankene står noen få hundre meter fra gjestehuset han driver helt alene på tettstedet Foldereid i Trøndelag.

– Jeg overtok stedet i 2014, og har bygd opp en bra bedrift med mye besøk, sier han.

Han har vært både adjunkt og kokk, og skulle egentlig vært pensjonist. Men det er han så langt ifra.

– Nei, det er travle dager, men det er slik jeg liker det. Nå kan jeg kalle meg vinbonde, og den tittelen er jeg stolt av, forteller han.

Vinrankene ble plantet for tre år siden, og er i ferd med å vokse seg store og sterke. Foto: Espen Sandmo / NRK

Rosévin og hvitvin

Til nå har han produsert noen få flasker vin, basert på sine egenproduserte druer.

– Jeg har først og fremst laget rosévin og hvitvin, men jeg har noen druer som kan passe til produksjon av rødvin også, sier han.

Vinen serveres til gjestene, sammen med mat som utelukkende er basert på lokale råvarer.

– Det er elg og sau fra nærområdet her. Sopp og bær fra skogene rundt, og frukt og grønnsaker fra min egen hage, forteller vinbonden.

Denne hvitvinen fra Foldereid har falt i god smak til mange av gjestene som er innom tettstedet i Nærøysund kommune. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Ville etter norsk vin

Gjestene hans kommer fra hele verden. Gjestehuset ligger like ved Kystriksvegen, og har mye besøk av turister om sommeren.

– Jeg har hatt gjester fra mange land i Europa, fra USA og Sør-Korea. De setter stor pris på maten jeg lager, og ikke minst vinen de får til den. De er rett og slett helt ville etter norsk vin, sier han.

– Det at vi produserer vin i Norge, er mer kjent i utlandet enn her. I sommer hadde jeg noen tyskere på besøk, og jeg ønsket de velkommen til verdens nordligste vingård. Og den hadde de lest om hjemme i Tyskland, sier 70-åringen.

– En amerikaner forelsket seg i hvitvinen min, og kommer tilbake neste år for å smake mer, ler han.

Direktør Nina Sundqvist i stiftelsen Norsk Mat har stor tro på norsk vinproduksjon i tida framover. Foto: Nils John Porsanger

Beskjeden produksjon

Norsk vinproduksjon er fortsatt svært beskjeden, og det aller meste som nordmenn drikker, importeres fra utlandet. Men det er stadig flere som satser på vin. Spesielt sørover i Norge.

– God vin og god mat må til for å få til et godt måltid. Vi setter stor pris på at stadig flere forsøker seg på vinproduksjon, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i stiftelsen Norsk Mat.

– Men det er ikke enkelt. Vi er jo stort sett vante med gode viner fra utlandet. Nå håper vi at vinprodusentene samarbeider, slik norske øl- og siderprodusenter har vært dyktige til de siste årene. Det er mye prøving og feiling i starten, men vi tror mange vil lykkes, sier Sundqvist.

Vinbonden fra Foldereid mener beliggenheten er helt avgjørende for et godt resultat.

– Sola står opp i 05-tida, og er oppe til 22-tida om sommeren. Det er svært gunstig, for disse plantene er mer avhengig av lys enn av varme. I tillegg har vi fjorden like nedenfor her som er oppvarmet av Golfstrømmen. Den gir stabil varme, og derfor unngår vi kuldesjokk om våren, mener Longård.

Vindruene på Foldereid trives i det milde trønderklimaet. Foto: Espen Sandmo / NRK

Solaris-drua

Det er spesielt den såkalte Solaris-drua som er populær blant norske vinprodusenter.

I 2021 vant en norsk hvitvin basert på Solaris-drua, en stor internasjonal konkurranse. Der deltok også produsenter fra store vinland som Italia og Tyskland.

– Vinen jeg har laget med Solaris-drua her på Foldereid, har mye av den samme smaken, sier Longård.

Med årene ser han for seg en stadig økende vinproduksjon på Foldereid. Vinrankene vokser seg stadig større og sterkere, og han har et stort område ved siden av det inngjerda området som ikke er tatt i bruk.

– Så for den som kommer etter meg, er det uante muligheter, ler den spreke vinbonden på Foldereid.