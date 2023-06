Bjørn skutt i Verdal

Bjørnen som har blitt jaktet på i Verdal er nå skutt. Det var en ung hannbjørn på anslagsvis 100 kilo som ble skutt rundt midnatt natt til fredag. Jakten startet grytidlig onsdag morgen.

– Den ble skutt i fremre del av Skjækerdalen, forteller Roar Leirset til NRK. Han er rådgiver for skog og utmark i Verdal kommune. Rundt 20 personer var med i fellingslaget.

Tirsdag kveld ble bjørnen sett på et viltkamera, som gjorde at kommunen søkte om fellingstillatelse. Det ble gitt fellingstillatelse på den etter at det ble funnet et ferskt kadaver av sau i Forlandet i Verdal. Til sammen er det funnet ni døde sauer og lam i området.

– Det har vært en fenomenal innsats av dem som har vært ute på fellingsoppdraget, sier Leirset.