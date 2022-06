– Det kom som lyn fra klar himmel. Det var en forferdelig opplevelse.

Det sier Bjørg Kristin Rønning på telefon fra Bekkestua i Bærum.

Her er hun på besøk hos sønnen, men selv bor hun i Trondheim.

Ulykka skjedde da hun onsdag gikk på fortauet sammen med barnebarnet på 6 år. Plutselig ble hun påkjørt bakfra, og det som traff henne var en elsparkesykkel med tre ungdommer stående bakpå.

– Barnebarnet mitt var bare centimeter unna å bli maltraktert. Det var bare flaks at det skjedde med meg, sier hun til NRK.

Store skader

En mann som så det som skjedde, ringte ambulanse. Videre ble politiet kontaktet, og for Rønning ble det tur både til tannlege og sykehus.

Flere tenner var forskjøvet, og ble brukket tilbake. Nå har hun fått satt på streng, og framover må det rotfylles og settes på krone.

– Nå skal det undersøkes om nesa er brekt. I tillegg har jeg vondt i ribbein og er forslått. Sommeren min er ødelagt, sier Rønning.

Hun forteller at smertene i ribbeinet bare blir verre for hver dag som går. Hun har også traumer etter ulykken.

– Jeg har mareritt om det som skjedde, sier hun, som gråtkvalt ser tilbake på ulykka.

Hun beskriver at barnebarnet ble hysterisk, og veldig redd for bestemora.

– Jeg husker det som i en sakte film. Jeg kjente at jeg ikke klarte å bite sammen tennene mine. Og det var veldig mye blod.

Bjørg fikk flere skader, blant annet i munnen. Foto: Privat

En tankevekker

Ulykken på fortauet i Oslo, skjedde samme dag som de nye reglene for elsparkesykler trådte i kraft.

Fra og med 15. juni er det promillegrense på 0,2, og aldersgrense på 12 år.

I tillegg er det påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

– Jeg blir så provosert av elsparkesykler. Det har jeg bestandig vært, sier Rønning, som i etterkant av ulykken, la ut et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om hva som hadde skjedd.

Det håper hun kan være en tankevekker.

– Kanskje folk begynner å tenke og at foreldre tar en alvorsprat med ungene sine om at det kan få skikkelig galt. Dette gikk galt, men ikke skikkelig galt – for de traff ikke barnebarnet mitt.

Hun forteller at hun har fått mange reaksjoner etter hun la ut innlegget.

– Og om alle de snakker med noen, så har i alle fall diskusjonen og praten begynt å gå. Jeg skrev det ikke for å få sympati, men for å sette i gang en prat om hvor ille det kan gå.

Vil ha strengere regler

Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, mener det er for dårlig kartlegging av ulykkestallene blant syklister og fotgjengere i Norge, da de baserer seg kun på politiregistrerte ulykker.

Hun legger til at det ikke er kollisjon som er hovedårsaken til at elsparkesyklister havner i ulykker. De er stort sett forbundet med kanter, trikkeskinner og rus.

– Men det har vært noen stygge saker der fotgjengere har blitt påkjørt av elsparkesykkel. Og det er ulykker vi gjerne skulle ha unngått.

Hun forteller at Trygg Trafikk er glade for at det har kommet på plass ei regulering.

Det har de etterlyst siden elsparkesyklene kom på markedet.

– Dette er kjøretøy med høyt skadepotensial. Det er 5 til 7 ganger større sjanse for å skade seg sammenliknet med vanlig sykkel eller elsykkel, sier Hansen.

Samtidig har de også tatt til orde for enda strengere regulering.

De ønsker forbud for kjøring på fortau, nedre aldersgrense på 16 år og hjelmpåbud for alle.

– Vi mener vernet til fotgjengerne overgår framkommelighetsbehovet til dem som kjører elsparkesykkel, sier Hansen.

Ann-Helen Hansen forteller at Trygg Trafikk er glad for at det har kommet på plass ei regulering, men organisasjonen har også tatt til orde for strengere regler. Foto: Trygg trafikk

I likhet med Rønning mener hun at det er viktig at foreldre tar en prat med barna sine.

– Det ble forbud mot å være flere enn en på en elsparkesykkel i fjor. Likevel viser denne ulykka at det ikke har gått hjem hos alle, sier hun, og viser til en annen endring i regelverket: Omklassifisering fra «sykkel» til «liten elektrisk motorvogn».

– Det burde signalisere litt om ansvaret som ligger bak å kjøre et sånt kjøretøy.

Har ikke skjønt alvoret

At det skulle vært strengere regler, støttes av Rønning. Hun mener også at politiet må mer ut i gatene for å følge med.

– Reglene som har kommet nå tar ikke vare på fotgjengere i det hele tatt. Jeg synes de er altfor svake, sier hun.

Ansvaret som ligger i å ferdes i trafikken, tror hun ikke dem som kjører elsparkesykkel er bevisst på.

– Dette er et leketøy hvor de leker med andres liv. Det tror jeg ikke de har skjønt. Dette er nesten like alvorlig som å bli påkjørt av en bil. Og jeg synes ikke at det får nok konsekvenser.