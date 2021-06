Bisettelse Joralf Gjerstad

Joralf Gjerstad bisettes fra Snåsa kirke 29. juni kl. 12.00. Av smittevernhensyn er det kun anledning til å ha 90 gjester i bisettelsen, og familien har satt opp en liste over de inviterte. Familien ønsker imidlertid at deler av bisettelsen kan bli gjort tilgjengelig for publikum gjennom streaming. Det jobbes med å få dette til.