VM-Sølv til Birgit Skarstein: – Surrealistisk

– Det var helt surrealistisk da jeg kom ut på siste runden. Smøreren sprang ut og sa «hvis du går videre nå, så tar du sølvet, du må gå»! Det var første gangen jeg tenkte «jeg kan faktisk ta medalje, det er helt sykt», sier Birgit Skarstein.

Etter et tøft renn gikk hun inn til sølvmedalje i langdistanse langrenn i Para-VM i Tyskland, 53,9 sekunder bak amerikanske Oksana Masters.

Her er Birgit Skarstein i aksjon i Finland, hvor hun tok sølv og bronse i verdenscupen. Foto: Nils Erik Ulset / Norges Skiforbund

Selv etter en bråstopp på tredje runde da en utøver falt foran henne og Skarstein stivnet til, klarte hun å sikre seg sølvet.

– Det var ordentlig gøy å se at den jobben vi har gjort i årene før slår til og vi får igjen for det. Jeg er veldig takknemlig for det, sier hun.

Lave forventninger på forhånd

Skarstein har tidligere vært en typisk kortdistanseløper, og tenkte selv det var sprinten hun hadde medaljesjanser på. Der endte hun på femteplass.

– Langdistanse så jeg på som en gjennomkjøring hvor jeg måtte gjøre det så bra som mulig for å ta poeng i verdenscupen sammenlagt, sier hun.

Trener Lars Berger hadde heller ikke de største forventningene til dagens løp.

– Vi trodde vel at dette kanskje var en litt for lang distanse til at hun skulle kjempe om pallen. Desto mer moro er det når hun kjemper seg inn til en sterk sølvmedalje, sier Berger til Norges Skiforbund.

Skarstein var ikke den eneste norske utøveren som tok medalje torsdag. Eirik Bye med ledsager Arvid Nelson gikk inn til bronse, og fikk sin første individuelle mesterskapsmedalje på 20 kilometer klassisk.

Birgit Skarstein har flere medaljer i roing, og forteller at roing og langrenn utfyller hverandre. Foto: Caroline Dokken Wendelborg / Norges idrettsforbund

– Roing og langrenn utfyller hverandre

For Skarstein var dette hennes andre VM på ski, og hennes første VM-medalje i langrennspigging. Fra før av har hun derimot flere medaljer i roing.

– Mye av grunnen til at jeg er såpass sterk i langrenn nå, er jo nettopp fordi jeg har bygd opp en fysisk kapasitet gjennom roinga og spesielt oppkjøringa i Rio, sier Skarstein.

Hun forteller at hun trener bevisst og målrettet på begge bevegelsesformene.

– Og for meg så utfyller de hverandre. Som parautøver som bare bruker overkroppen, er jeg nødt til å variere bevegelsesformene mer enn de som kan bruke hele kroppen, for å unngå å få belastningsskader, sier hun.

På søndag står et nytt renn for tur, denne gangen mellomdistanse.

– Det er jeg veldig spent på, for det er egentlig en distanse jeg er sterkere på. Og i dag slår jeg en del av løperne som er knallgode og som jeg aldri har slått før.

– Jeg er definitivt med i medaljekampen, slår hun fast.