– Vi håper rett og slett å gi et bidrag til at man ikke lenger trenger å ha flyskam når flybensinen blir fornybar, sier Håvard Wollan som er administrerende direktør i Biokraft AS.

Prosjektet med å utvikle biodrivstoff til fly skjer i samarbeid med Sintef i Trondheim. Drivstoffet er basert på råstoff de allerede lager i tillegg til at det skal brukes tang og tare.

Et tysk samarbeidspartner er også involvert. De er ifølge Wollan godkjent for å raffinere flydrivstoff. Målet er å lage et pilotanlegg i Skogn der denne produksjonen skal skje.

FORNYBAR FLYBENSIN: Biokraft i Levanger har som mål å levere biodrivstoff til fly i framtida. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Verdens største

Men de som ønsker å fly med fornybart drivstoff må ha litt is i magen ennå.

Finansieringa er ikke helt i mål da de fortsatt ikke har fått svar på om de får en EU-finansiering for å kunne sette i gang.

– Det håper jeg selvfølgelig vi får. Men jeg kan jo ikke være helt sikker, sier Wollan, som også kunne presentere andre gode nyheter på Skogn i dag.

Fabrikken, som allerede er verdens største i sitt slag, vil doble kapasiteten. I dag lager de 10.000 tonn biodrivstoff i året. Nå investerer de 350 millioner kroner og vil i 2022 produsere 20.000 tonn flytende biogass i året.

Fikk skryt av finansministeren

Alt dette skal lages av organisk avfall fra skogbruk og fiskeoppdrett. Finansminister Siv Jensen liker at investeringer regjeringa har bidratt til gir resultater.

– Det er veldig spennende å se at man utnytter restavfall på en så bærekraftig måte at det kommer til god anvendelse, sier Jensen som torsdag besøkte fabrikken som ligger like ved Norske Skogs papirfabrikk.

LIKTE DET HUN SÅ: Finansminister Siv Jensen (t.v.)er imponert over måten de jobber på ved biogassfabrikken i Levanger. Her sammen med direktør i Biokraft Håvard Wollan og Marianne Langvik i Biokraft. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun sier videre at det er denne type lønnsomme grønne arbeidsplasser Norge vil trenge flere av framover. Jensen synes måten de jobber på i Levanger er et godt eksempel på hvordan det skal gjøres.

Eksporterer gass til Sveits

Fabrikken i Skogn leverer i dag biogass til blant annet Hurtigruta. I tillegg kjører svært mange busser og lastebiler på biogass fra denne fabrikken.

En viktig årsak til at de utvider er at etterspørselen etter biodrivstoff er økende spesielt innenfor lastebilnæringa. De vil også eksportere biogass til utlandet.

– Vi leverer allerede biogass til Sveits. Der brukes den også som drivstoff til lastebiler. Men her bruker de også mye gass i husholdningen, sier Wollan.

Fabrikkutvidelsen gir også nye arbeidsplasser i Levanger. Biogass har i dag 16 ansatte og Wollan regner med det tallet blir dobbelt så stort når utbygginga er ferdig.