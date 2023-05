Billig strøm torsdag

For aller første gang i historien får Midt- og Nord-Norge en gjennomsnittlig strømpris for ett døgn som er under null kroner.

Torsdag blir døgnprisen på minus 1,2 øre for en kilowatt time, i følge EnergiWatch.

På grunn av snøsmeltinga i det varme været ,er det vanskelig å holde igjen på produksjonen fra elvekraftverk.