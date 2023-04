Bisettelsen av Bremset finner sted i Steinkjer kirke i dag klokken 14.

– Det er en veldig tung og trist dag. Det er klart. Den er veldig tung for mange, og mange er med oss i tankene.

Det sier sogneprest Gunnar Einar Steingrimsson. Han vil lede bisettelsen i kirka.

– Dette er heldigvis ikke noe som skjer daglig. Men når det er et ungt menneske og hvordan alt er rundt dette, gjør det alt veldig spesielt, sier Steingrimsson.

Sogneprest i Egge og Steinkjer-kirke Gunnar Einar Steingrimsson. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Vil ikke hate gjerningsmannen

Pappaen til Sigve, Hallgrim Bremset, har skrevet et minneord til sønnen i Steinkjer-Avisa.

Der understreker han at familien ikke vil bruke energi på å hate gjerningsmannen, men at de vil fokusere på de gode minnene om gutten sin.

– Vi er takknemlige for at det ikke gikk flere liv tapt denne natta, skriver han blant annet.

– En bunnløs sorg

Bremset var hjemme på påskeferie i Steinkjer da han ble påkjørt. Han etterlater seg mor, far, tre voksne brødre og mormor.

21-åringen var svært aktiv i idrett og friluftsliv og hadde en stor vennegjeng i mange miljøer. Han hadde stor omsorgsevne for dem rundt seg, skriver familien i et minneord.

Lokalmiljøet i Steinkjer har vært preget av dødsfallet.

Mange hadde lagt ned blomster på åstedet i Steinkjer sentrum i etterkant av den tragiske hendelsen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kvelden etter dødsfallet var det en minnemarkering på åstedet der mange la ned blomster og lys. Et betydelig antall mennesker fant da sammen for å holde rundt hverandre, støtte hverandre og minnes mannen som døde.

– Det er helt uvirkelig og det er en bunnløs sorg, har Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer kommune, sagt til NRK.

– Vi kjenner på at veldig mange omfavner oss og viser oss en enorm omsorg. Dette vil vi at alle i Steinkjer skal få vite, skriver Sigves pappa i minneordet.

Ordfører Anne Berit Lein på åstedet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Satt dype spor i Forsvaret

Bremset jobbet til vanlig Artilleribataljonen i Forsvaret ved Rena leir.

Oberstløytnant Mats Dyrstad er sjef for Artilleribataljonen. Han sier forsvaret mottok dødsbudskapet med sjokk og vanvittig tristhet.

– Først og fremst går tankene våre til de pårørende. Han vil bli dypt savnet tross sin korte fartstid i Rena leir.

Han sier Sigve Bremset har satt dype spor etter seg på Rena leir, som er hærens hovedbase i Sør-Norge.

– Han var en veldig likandes og omgjengelig type med glimt i øyet, som fort fikk en stor vennegjeng og omgangskrets både i og utenfor batteriet på Rena. Han var ekstremt pliktoppfyllende, hardtarbeidende og flink. Vi så tidlig at han hadde talenter ut over den stillingen han hadde, og vurderte han for videre skolegang i Forsvaret.

Oberstløytnant Mats Dyrstad var Sigves sjef i Artilleribataljonen på Rena. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Har skjerpet siktelsen

En mann i 30-årene ble siktet for uaktsomt drap etter hendelsen. Politiet skjerpet etter hvert siktelsen til å gjelde forsettlig drap og to drapsforsøk.

Mannen er også siktet for å kjøre bil i beruset tilstand og for å kjøre uten gyldig førerkort.

– Etterforskningen de siste dagene gjør at vi nå mener å ha et mer presist bilde av hendelsesforløpet. Vitneforklaringer og videoovervåkning har styrket mistanken om at det er snakk om en villet handling. På bakgrunn av dette har vi skjerpet siktelsen til å gjelde forsettlig drap, og drapsforsøk på to fornærmede, har politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt uttalt.

Politiet utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret etter hvert som etterforskningen fører til ny informasjon.

Sigve Bremset rakk å sette dype spor etter seg også i Artilleribataljonen i Forsvaret ved Rena leir. Foto: Privat

– Gjør som Sigve og lev lykkelige liv!

I sitt minneord til sønnen, skriver Hallgrim Bremset om alles ansvar for å gjøre Steinkjer til et godt sted å bo.

Han avslutter minneordet slik:

«Etter ei dramatisk hendelse som det som skjedde i påska her i lille Steinkjer, så er det lett å tenke at dere må være forsiktige med å gå ut og treffes på pub eller andre steder for å hygge dere. Dere tenker kanskje at dere må vise respekt for Sigve og oss på denne måten. Sigve ville ikke hatt et ønske om at dere skulle være triste. Han var en glad gutt som ville likt at dere har det så hyggelig som mulig. Gi hverandre en klem og gå gjerne ut på byen. Gjør som Sigve og lev lykkelige liv!»