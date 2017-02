Bil står i brann

Politiet har fått melding om at et en personbil står i brann på Fannrem i Orkdal. – Bilen skal stå nært et bolighus. Vi kjører utrykning til stedet sammen med brannvesenet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Sør-Trøndelag politidistrikt til NRK.