Bil kjørte inn i et tre

Politiet melder om en trafikkulykke på Vikanlandet i Stjørdal. – Et kjøretøy har kjørt inn i et tre. Nødetater på tur, skriver politiet på Twitter. Føreren er ute av bilen. Vedkommende har fått et kutt i armen, men skal ikke være alvorlig skadd.