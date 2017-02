– Vi ble varsla via AMK klokka 07.05 om at det hadde vært ei utforkjøring og at en bil hadde gått i bergveggen på fylkesvei 715 cirka tre kilometer øst for Osen sentrum, sier operasjonsleder Dag Hjulstad hos politiet i Nord-Trøndelag.

Det ble raskt klart at det var snakk om ei ulykke ei meget alvorlig ulykke. Halvannen time senere bekrefta politiet at det var snakk om ei dødsulykke.

Den omkomne mannen var alene i bilen.

– Vi har ingen vitner som har sett noen ting og det er ingenting som tyder på at det har vært flere personer i bilen. Omstendighetene forøvrig kan jeg ikke si noe om, sier Hjulstad.

Han vet ikke om det har vært glatt på stedet.

– Vi vil no gjøre etterforskning på stedet sammen med ulykkesgruppa i Statens vegvesen. Vårt mål er å finne årsaken til denne ulykka, sier Hjulstad.

Alle nødetatene rykka ut til ulykkesstedet.