Bil havnet i tre i Inderøy

Det var to personer i bilen som traff et tre etter at de kjørte av veien i en sving på fylkesveg 755 på Utøy i Inderøy.

Begge er på beina og er under behandling av ambulansepersonell, opplyser politiet.

– Dette har gått rimelig greit. Det var to personer i bilen, ei dame og en mann fra Litauen. De har fått sleng på bilen og havnet i et tre, men begge to er på beina, forteller operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt, Dag Hjulstad.

Han forteller også at føreren av bilen var edru, men personen har fått førerkortet beslaglagt.

Vitner har opplyst om høy fart i 60 sone, ifølge politiet.

